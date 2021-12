TV-Tipps am Freitag

Das "Rest In Peace Department" (RTLzwei) macht Jagd auf kriminelle untote Seelen. Die "Chefin" (ZDF) muss ihren Kollegen Böhmer von einem Mordverdacht befreien. Auf ProSieben läuft die "Office Christmas Party" mit Jennifer Aniston und Jason Bateman völlig aus dem Ruder.

20:15 Uhr, RTLzwei, R.I.P.D. - Rest In Peace Department, Fantasyactionkomödie

Der abgebrühte Bostoner Cop Nick Walker (Ryan Reynolds) wird eines Tages von seinem korrupten Partner Bobby (Kevin Bacon) erschossen und findet sich im Himmel wieder. Im Büro des R.I.P.D., des "Rest in Peace Department", erklärt ihm seine neue Chefin Procter (Mary-Louise Parker), was in Zukunft seine Aufgaben als himmlischer Detective sind. Nick soll untote Seelen, sogenannte "Deados", auf der Erde aufspüren und sie zu ihrer letzten Destination bringen. Für seinen neuen Job bekommt Nick den knorrigen Marshall Roy Pulsipher (Jeff Bridges) an die Seite gestellt.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Böhmers Geheimnis, Krimiserie

Als Böhmer (Jürgen Tonkel) in der Wohnung einer Prostituierten wieder zu sich kommt, wird diese gerade notfallmäßig versorgt. Ein Unbekannter hatte Anja Wertling (Ina Meling) angeschossen und Böhmer niedergeschlagen. Vera Lanz (Katharina Böhm) ahnt, dass Böhmer von einer zwielichtigen Episode seiner Vergangenheit eingeholt wird, doch ihr Kollege schweigt. Insgeheim ahnt er, wer hinter dem Angriff steckt. Andreas Kurz (Manfred Zapatka), der ehemalige Rotlichtkönig und Zuhälter, wird ins Präsidium bestellt.

20:15 Uhr, ProSieben, Office Christmas Party, Komödie

Die Niederlassung eines großen Unternehmens in Chicago soll schließen. Der Leiter Clay (T.J. Miller) und andere Kollegen (u.a. Jennifer Aniston, Jason Bateman) kommen auf die grandiose Idee, einen potenziell firmenrettenden Kunden mit einer Weihnachtsfeier beeindrucken zu können. Doch das Fest läuft vollkommen aus dem Ruder, so, dass sich ganz Chicago daran erinnern wird.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte, Serienspecial

Für "Die jungen Ärzte" wird es sportlich: Julia Berger (Mirka Pigulla), Ben Ahlbeck (Philipp Danne) und Dr. Elias Bähr (Stefan Ruppe) sind als Wettkampfärzte bei der Biathlon Junioren-WM in Oberhof eingesetzt und versorgen dort die Nachwuchssportler. Unter diesen scheint Klara Wegner (Caroline Cousin) beste Aussichten auf eine Medaille zu haben. Ihr Vater und gleichzeitig Trainer Dominik Wegner (Jens Atzorn) sorgt sich die ganze Zeit um sie.

22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Der traurige König, Krimi

Hauptkommissar Leitmayr (Udo Wachtveitl) gerät in die Mühlen polizeiinterner Ermittlungen, als er während einer Verfolgung einen jungen Mann erschießt. Vor einem Bauernhof gerät ein PKW in Brand. Kurz darauf explodiert der Wagen. Auf dem Beifahrersitz konnten Leitmayr und Batic (Miroslav Nemec) noch die Umrisse einer Person erkennen. In dem verwinkelten Anwesen verfolgt Leitmayr einen bewaffneten jungen Mann. Es kommt zu einer Schießerei, bei der Leitmayr dreimal trifft. Die anschließende Untersuchung ergibt, dass Leitmayr vermutlich schuldhaft gehandelt hat. Denn bei der Pistole des Schützen handelt es sich um eine Attrappe.