TV-Tipps am Freitag

In "Wenn das fünfte Lichtlein brennt" (Das Erste) sitzen mehrere Menschen zu Heiligabend am Flughafen fest. Scarlett Johansson geht in "Ghost in the Shell" (ProSieben) als Cyborg auf Verbrecherjagd. Später lädt Otto Waalkes zu einer Adventsshow mit vielen Promis (Das Erste).

03. Dezember 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Wenn das fünfte Lichtlein brennt": Weihnachtsmann Thorsten (Henning Baum) und seine Christkind-Kollegin (Xenia Tiling). © ARD Degeto/Gordon Mühle