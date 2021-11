TV-Tipps am Freitag

Beim Comeback von "Geh aufs Ganze!" (Sat.1) zockt Moderator Jörg Draeger wieder um Geld- und Sachpreise. Ein Chirurg wird zum Marvel-Magier "Doctor Strange" (ProSieben). Die "Chefin" (ZDF) ermittelt, nachdem ein Arzt in den Kopf geschossen wurde.

20:15 Uhr, Sat.1, Geh aufs Ganze!, Spielshow

Tor 1? Tor 2? Oder Tor 3? Bei "Geh aufs Ganze!" werden Kandidat:innen aus dem Publikum aufgefordert, sich zwischen verdeckten, potenziellen Preisen in Umschlägen, Kisten, Toren oder anderen Requisiten zu entscheiden. Gewinn oder Zonk? Was sich dahinter verbirgt, erfahren die Spieler:innen vorerst nicht. Jörg Draeger versucht mit Geschick, Charme und durch das Bieten von Geldbeträgen, seine Gegenüber davon zu überzeugen, die getroffene Wahl zu ändern. Wer vertraut dem Zockerkönig?

20:15 Uhr, ProSieben, Doctor Strange, Fantasy-Action

Der exzentrische Neurochirurg Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) kann nach einem schweren Verkehrsunfall nicht mehr praktizieren. Verzweifelt reist er nach Tibet an einen mystischen Ort, von dem er sich Heilung verspricht. Die Älteste (Tilda Swinton) bildet ihn schließlich zum mächtigsten Magier der Welt aus. Schon bald muss Dr. Strange seine neu gewonnen Kräfte einsetzen, um die Menschheit vor einer dunklen Macht zu beschützen.

20:15 Uhr, Das Erste, Zimmer mit Stall: Schwein gehabt, Komödie

Als Barthl (Friedrich von Thun) eine Karte mit der Verspätung von stattlichen elf Monaten in den Stall flattert, ist das kein Anlass für heiteres Schulterzucken: Er hat ein mögliches Wiedersehen mit seiner Tochter Johanna (Brigitte Hobmeier) versäumt, die das Elternhaus vor 23 Jahren im Streit verlassen hat. Nun weiß Barthl weder, ob sie ihn weiterhin treffen will, noch wo das sein könnte! Jetzt erst recht - das rät ihm Pensionswirtin Sophie (Aglaia Szyszkowitz).

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Nebenwirkungen, Krimiserie

Auch Schönheitschirurgen leben gefährlich. Das muss Dr. Alfons Helmer am eigenen Leib erfahren, als ihn vor seiner Praxis eine Kugel in den Kopf trifft. Kaliber und Präzision des Schusses lassen Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team auf die Verwendung eines Scharfschützengewehres schließen. Wen hatte sich Helmer zum Todfeind gemacht? Das Phantombild eines Zeugen zeigt eine Frau, was den Kreis der Verdächtigen nicht verkleinert.



20:15 Uhr, RTLzwei, Hunter Killer, Actionthriller

Captain Joe Glass (Gerard Butler) wird auf Rettungsmission für ein in Not geratenes amerikanisches U-Boot in den Arktischen Ozean entsandt. Dabei findet er heraus, dass ein russischer General einen Putsch weltweiten Ausmaßes plant und den russischen Präsidenten in seiner Gewalt hat. Mit einer Elite-Einheit von Navy SEALs macht sich Glass auf, den entführten Präsidenten zu retten und während der waghalsigen Fahrt durch feindliche Gewässer zu verhindern, dass ein neuer Weltkrieg ausbricht.