TV-Tipps am Freitag

In "Zimmer mit Stall" (Das Erste) hat die Pensionswirtin Sophie ein Müllproblem. Auf ProSieben jagt Robert Downey Jr. als "Sherlock Holmes" Dr. Moriarty. Bei "Let the music play" (Sat.1) müssen Promis ihr Musikwissen beweisen.

19. November 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Zimmer mit Stall: Schwiegermutter im Anflug": Pensionswirtin Sophie (Aglaia Szyszkowitz) mit Stallbewohner Barthl (Friedrich von Thun). © ARD Degeto/Hendrik Heiden

20:15 Uhr, Das Erste, Zimmer mit Stall: Schwiegermutter im Anflug, Komödie Pensionswirtin Sophie (Aglaia Szyszkowitz) hat sich ihren Job als Bürgermeisterin anders vorgestellt: Erst wenige Monate im Amt, funktioniert nicht einmal mehr die Müllabfuhr! Um den Skandal zu entschärfen, lagert sie den kompletten Gemeindemüll provisorisch auf ihrem eigenen Hof. Tatkräftige Unterstützung bekommt die Improvisationskünstlerin von Felix (Hans-Jochen Wagner), der aus heiterem Himmel aufgetaucht ist und ihr gekonnt den Kopf verdreht. 20:15 Uhr, ProSieben, Sherlock Holmes: Spiel im Schatten, Detektivthriller Ende des 19. Jahrhunderts sorgen mehrere Bombenanschläge in Europa für Angst und Schrecken. Während die Presse hinter den Attentaten, die vornehmlich auf Industrielle verübt werden, einen Kampf zwischen Anarchisten und Nationalisten vermutet, hegt Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) einen Verdacht. Allem Anschein nach steckt sein alter Intimfeind Professor Moriarty (Jared Harris) hinter den Taten. Ihm gilt es so schnell wie möglich das Handwerk zu legen. 20:15 Uhr, Sat.1, Let the music play - Das große Promi Special, Quizshow Musik ist bei diesen Kandidat:innen Trumpf. Musik ist quasi ihr Leben. Sie waren schon mit ihren eigenen Songs in den Charts, haben alle auf großen Bühnen gesungen oder haben einfach mit Musik Geld verdient. Aber wie gut können ihre Ohren die richtige Melodie erkennen? Diese vier Rate-Duos treten an: Jeanette Biedermann und Tom Beck, Aminata Belli und Patrick Lindner, Bürger Lars Dietrich und Oli P. sowie Melissa Khalaj und Gil Ofarim. 20:15 Uhr, RTL zwei, Nur noch 60 Sekunden, Thriller Um das Leben seines von Gangstern entführten Bruders zu retten, muss Meister-Autodieb Randall Raines (Nicolas Cage) innerhalb von 72 Stunden 50 seltene Luxuskarossen stehlen. Dabei kommen Randall und seiner Gang nicht nur übereifrige Cops in die Quere, sondern auch eine Bande durchgedrehter Straßenräuber. Rasante Verfolgungsjagden und jede Menge Totalschäden sind die Folge. 22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Für immer und dich, Krimi Ein Mann und ein Teenager fahren durch den Schwarzwald, einander nah, doch auch mit einer unterschwelligen Anspannung. Ein Paar? Oder doch eher Vater und Tochter? Als ein Jugendlicher den beiden eine Laptoptasche aus dem Wagen klaut, verfolgt der Mann den Dieb auf der kurvigen Straße. Kurze Zeit später hat er die Tasche wieder - der Dieb und sein Moped aber liegen im Abgrund. Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) übernimmt die Ermittlungen, während Franziska Tobler (Eva Löbau) sich um den schon seit zwei Jahren offenen Fall der verschwundenen Emily Arnold kümmert. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de