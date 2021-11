TV-Tipps am Freitag

In "Das Leben ist kein Kindergarten" (Das Erste) zieht ein Ehepaar vom beschaulichen Konstanz nach Berlin - Stress vorprogrammiert. Bei Sat.1 lädt Schlagerqueen Helene Fischer zu einem "Abend im Rausch". Außerdem deckt die "Chefin" (ZDF) einen Medizinskandal auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Leben ist kein Kindergarten: Umzugschaos, Komödie

Freddy (Oliver Wnuk) und seine Frau Juliana (Meike Droste) verlassen die Komfortzone Konstanz und ziehen nach Berlin. Mit Opa Fritz (Siemen Rühaak) im Schlepptau kommen die Kleemanns bei Oma Regina (Hedi Kriegeskotte) unter. Im Gegensatz zu seiner Schwester Zoe (Sophie Reiling) freut sich der kleine Niko (Karl von Klot) über das Zusammenleben mit den Großeltern. Während Freddy mit seiner Kollegin Lara (Franziska Wulf) endlich als Kita-Leitung das eigene Konzept umsetzen will, sieht Juliana bei ihrer Karriere als Ärztin ein unerwartetes Stoppschild: Sie ist ungeplant schwanger!

20:15 Uhr, Sat.1, Helene Fischer - Ein Abend im Rausch, Show

Europas erfolgreichster Popstar verzaubert in der intimen Atmosphäre eines Theaters die Menschen vor dem TV mit seiner Musik. Doch nicht nur musikalisch wird diese Show ein Highlight. Im Gespräch mit Steven Gätjen gibt Helene Fischer ihren Fans Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere. Welche Bedeutung haben die Songs für die Sängerin? Was macht "Rausch" zu ihrem wohl persönlichsten Album?

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Deadline, Krimiserie

Der Wagen muss die junge Joggerin frontal getroffen haben. Fehlende Bremsspuren sprechen für sich - Nadja Darii (Barbara Elisabeth Bühl) wurde ermordet. Sie war Journalistin beim "Münchner Nachrichtenblatt". In der Wohnung des Opfers finden die Ermittler Hinweise auf Recherchen in der Schöntal-Klinik bei Nierenspezialistin Dr. Leyla Sahin (Pegah Ferydoni). War Nadja einem Medizin-Skandal auf der Spur?

20:15 Uhr, VOX, Die Superzwillinge, Show

Auf die Kandidatinnen und Kandidaten warten diesmal schwindelerregende Aufgaben! Auf der "Zwillingsbrücke" müssen sie in sechs Meter Höhe echtes Teamwork beweisen und können ihren Kontostand um bis zu 10.000 Euro verbessern! Die Zwillinge Ilona und Suzana werden vor eine Zerreißprobe gestellt und ziehen mit ihrer Entscheidung den Unmut der anderen Bewohner:innen auf sich. Müssen sie am Ende vielleicht sogar das Haus verlassen?

20:15 Uhr, arte, Alles auf Rot, Krimi

Bei einem Schusswechsel in Dalidas Brautmodengeschäft kommen ein Dealer und seine Braut ums Leben. Die junge Frau war die Tochter des inhaftierten Libyers Walid Schukri (Kida Khodr Ramadan). Dieser bietet seinem Mithäftling Erich Kessel (Fritz Karl) ein hohes Kopfgeld für den Mörder seiner Tochter an. Als Kessel tags darauf auf Bewährung freikommt, wartet auf ihn bereits sein Ex-Kollege Diller (Nicholas Ofczarek), der ihm einen Job als Barmann auf St. Pauli besorgt hat.