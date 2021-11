TV-Tipps am Freitag

Als Viola und Faraz in "Familie ist ein Fest" (Das Erste) ihr erstes Kind bekommen, geraten ihre Familien aneinander. Ryan Reynolds gibt in "Deadpool" (ProSieben) den Söldner mit der großen Klappe. Bei RTLzwei setzen die "Unfassbaren" ihre Zauberkünste für das FBI ein.

20:15 Uhr, Das Erste, Familie ist ein Fest - Taufalarm, Komödie

Viola (Amelie Kiefer) und Faraz (Reza Brojerdi) brauchen keinen Trauschein, um ein glückliches Paar zu sein. Ebenso wenig spielen Religion, Tradition oder Familie eine besondere Rolle in ihrem Beziehungsleben. Das ändert sich allerdings schlagartig mit der Geburt ihres ersten Kindes. Nun besinnen sich Faraz' aus dem Iran stammende Eltern Masud (Ramin Yazdani) und Anoushe (Sima Seyed) auf ihre Wurzeln und wünschen nachdrücklich eine auf ihren muslimischen Glauben tradierte Beschneidung für den Stammhalter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool, Superheldenfarce

Wade (Ryan Reynolds) wird von seiner Krebsdiagnose völlig aus der Bahn geworfen und bekommt in seiner Verzweiflung ein verlockendes Angebot von einer zwielichtigen Organisation. Im Austausch gegen Superkräfte soll sein Krebs geheilt werden. Nach dem schmerzhaften Experiment hat Wade zwar unglaubliche Kräfte, ist jedoch vollkommen entstellt. Als Deadpool zieht er los, um sich an Ajax (Ed Skrein) zu rächen - und das ohne Rücksicht auf Verluste.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Eine Frage der Moral, Krimiserie

Eine vom Friedhof entwendete Leiche ist noch kein Fall für die Mordkommission. Doch als auf den Sohn der posthum Entführten ein Anschlag verübt wird, übernimmt Vera Lanz (Katharina Böhm) die Ermittlung. Der Traktor von Rinderzüchter Mangfall (Max Schmidt) wurde unter Starkstrom gesetzt, Mangfall im letzten Moment gerettet. Die radikale Gruppe Free Animal Miliz F.A.M. hatte ihm schon seit Wochen Morddrohungen geschickt. Haben die Aktivisten nun eine Grenze überschritten?

20:15 Uhr, RTL zwei, Die Unfassbaren - Now You See Me, Thriller

"The Four Horsemen", eine Gruppe Magier, bestehend aus den Illusionisten Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Jack Wilder (Dave Franco) und Henley Reeves (Isla Fisher) verblüffen ihre Zuschauer in Las Vegas mit einem spektakulären Trick, den die Welt noch nicht gesehen hat: Die Vier rauben während ihrer Show eine Bank aus. Mittels Telepathie wird ein Zuschauer in seine Bank nach Paris befördert und bedient einen magischen Luftkanal, der das Geld direkt auf die Zuschauer in Las Vegas niederregnen lässt. Diese Darbietung der "Unfassbaren" ruft unverzüglich das FBI und sogar Interpol auf den Plan.

20:15 Uhr, arte, Mängelexemplar, Tragikomödie

Eine junge Frau jagt hektisch über eine Brücke. Auf ihrem Rücken klammert sich verzweifelt ein kleines Mädchen fest. Die Frau - Karo (Claudia Eisinger) - schafft es, das Kind rabiat über die Brüstung in die dunklen Fluten unter sich zu werfen. Verstört schlägt Karo kurz darauf bei ihrer Psychiaterin auf. Seit die junge Frau vor einem Jahr ihren Job verloren hat, läuft ihr Leben nicht mehr rund. Dass ihr Freund Philipp sich von ihr trennt und sie Stress mit ihrer Mutter Luzi (Katja Riemann) hat, hilft auch nicht gerade. Heimgesucht von einer Panikattacke nach der anderen macht sich Karo auf seelische Ursachenforschung.