TV-Tipps am Freitag

In "Servus, Schwiegermutter" (Das Erste) bekommt der Vorzeigebayer Toni ungebetenen Besuch. Die "Chefin" (ZDF) untersucht den Mord an einem frisch entlassenen Häftling. "Jack Reacher" (ProSieben) muss unterdessen das Rätsel um einen Heckenschützen lösen.

20:15 Uhr, Das Erste, Servus, Schwiegermutter!, Komödie

Jetzt auch das noch! Kaum hat Vorzeigebayer Toni Freitag (Adnan Maral) seinen zugereisten Schwiegersohn Osman (Aram Arami) zünftig integriert, schleppt Tochter Franzi (Lena Meckel) eine ungebetene Kostgängerin aus Berlin an - und zwar in Person ihrer Schwiegermutter Farah (Siir Eloglu). Mit der schlagfertigen Geschäftsfrau verträgt sich der gute Toni leider wie Hund und Katz. Dass Farah ihren dickköpfigen "Pascha" Mesut (Orhan Güner) samt Brautkleiderladen verlassen hat und auf unbestimmte Zeit bleiben möchte, bringt den amtierenden Schützenkönig ins Wanken.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Murnau, Krimiserie

Seine Entlassung aus dem Gefängnis nach der zehnjährigen Haftstrafe kann Thore Wilke (Moritz Führmann) nur wenige Minuten genießen. Denn am Gefängnistor fallen mehrere Schüsse. Wilke entkommt und flieht. Wer wollte den wegen Vergewaltigung Inhaftierten töten? Der Justizbeamte Kuhnert (Michael Grimm) weiß nur: Wilke hatte am Tag seiner Entlassung dringende Geschäfte zu erledigen.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Action

Der ehemalige Militärpolizist und hochdekorierte Kriegsveteran Jack Reacher (Tom Cruise) wird gebeten, einen Heckenschützen zu vernehmen, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat. Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Reacher tiefer und tiefer in einen Sumpf aus tödlichen Intrigen.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Gegenteilshow, Action-Quizshow

Vorwärts ist rückwärts, rechts ist links, oben ist unten. In "Die Gegenteilshow" ist alles genau andersrum als gewohnt. In einer Mischung aus Quiz- und Actionspielen treten zwei prominente Duos gegeneinander an. Im Finale steht die Welt dann buchstäblich Kopf. Moderiert wird die Show von Daniel Boschmann.

22:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die harte Kern, Krimi

Die Weimarer Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) bringen den Schrottplatzbesitzer Harald Knopp vor Gericht. Er soll vor 15 Jahren eine Kunstsammlerin ermordet haben. Knopp präsentiert im Prozess überraschend den Neffen der Ermordeten, Rainer Falk (Jan Messutat), als Entlastungszeugen und wird freigesprochen. Kurz darauf findet Lessing den erschossenen Knopp. Als sich herausstellt, dass der tödliche Schuss aus Lessings Dienstwaffe abgegeben wurde, gerät der Kommissar unter Mordverdacht. Die Sonderermittlerin Eva Kern (Nina Proll) übernimmt den Fall.