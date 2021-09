TV-Tipps am Freitag

Der Psychologe Paul sorgt sich in "Käthe und ich" (Das Erste) um einen schwerkranken Jugendlichen. In "Django Unchained" (ProSieben) lehnt sich ein Sklave gegen seine Unterdrücker auf. Außerdem treibt Vin Diesel in "The Last Witch Hunter" (RTLzwei) Dämonen aus.

17. September 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Käthe und ich: Im Schatten des Vaters": Paul (Christoph Schechinger, rechts) will herausfinden welches Verhältnis Roman (Nico Ramon Kleemann) zu seiner Halbschwester Jasmina hat. © ARD Degeto/Hardy Spitz