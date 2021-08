TV-Tipps am Freitag

"Die Drei von der Müllabfuhr" (Das Erste) versuchen ihre marode Stammkneipe zu retten. "Der Alte" (ZDF) ist auf der Suche nach dem Mörder eines Journalisten. Später sucht Meisterdetektiv "Sherlock" (ONE) einen Unbekannten, der Statuen von Margaret Thatcher zerstört.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Drei von der Müllabfuhr: Kassensturz, Komödie

"Käpt´n" Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) und "Späti"-Betreiberin Gabi (Adelheid Kleineidam) machen ernst und ziehen zusammen! So ganz ist der verwitwete Nostalgiker aber noch nicht in der neuen Zweisamkeit angekommen: Anstatt Gabi bei der Einrichtung der gemeinsamen Wohnung zu helfen, engagiert sich Werner als Retter für sein in die Jahre gekommenes Stammlokal "Zur Traube" beispielhaft gegen das Berliner Kneipensterben. Um die Pleite des Lokals zu verhindern, treibt Werner erst mal die offenen Deckel der Stammgäste ein.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Heimattreu, Krimiserie

Der Journalist Rüdiger Löss wird tot hinter einem Wohnheim für Asylbewerber aufgefunden. Haben Flüchtlinge einen kritischen Reporter ausgeschaltet, oder wurde er Opfer rechter Protestler? Ins Visier der Ermittler gerät der Asylbewerber Ahmad Sameer (Reza Brojerdi), als belastende Fotos von ihm auf der Kamera des Reporters entdeckt werden. Aber welche Rolle spielt Irma Pak (Franziska Hartmann), die als Flüchtlingshelferin arbeitet und Ahmad Sameer verteidigt und deckt?

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show

Tierische Action und echter Teamspirit: Heute treten die 15 besten Hunde und ihre Halterinnen sowie Halter aus den Vorrunden zum finalen Wettkampf an. Wer gewinnt 25.000 Euro und wird der beste Hund Deutschlands?

Moderiert und kommentiert wird die Show von den drei "Ninja Warrior Germany"-Profis Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann.

20:15 Uhr, ProSieben, Dunkirk, Kriegsdrama

Im Mai 1940 sind fast 400.000 britische, französische, belgische und niederländische Soldaten (u.a. Kenneth Branagh, Tom Hardy) in der französischen Hafenstadt Dünkirchen eingekesselt. Die Situation scheint ausweglos und für die Alliierten droht Dünkirchen ein militärisches Desaster zu werden. Die Befehlshaber ersinnen jedoch einen waghalsigen Plan, um die gefangenen Kameraden zu retten.

21:00 Uhr, ONE, Sherlock: Die sechs Thatchers, Krimi

Eine Videobotschaft lässt Sherlock (Benedict Cumberbatch) an Moriartys Tod zweifeln: Hat sein Rivale tatsächlich auf mysteriöse Weise überlebt? Leider lässt der nächste Schachzug des raffinierten Verbrechers auf sich warten. Als Sherlock beim Tod eines jungen Mannes auf ein scheinbar unbedeutendes Detail aufmerksam wird, erwacht sein Instinkt. Dass im Haus von dessen Eltern eine Statue der früheren Premierministerin Thatcher zerstört wurde, führt zu einem faszinierenden Rätsel. Jemand ist auf der Suche nach etwas Kostbarem, das er in der Büste vermutete.