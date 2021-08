TV-Tipps am Freitag

In der neuen Staffel von "Promi Big Brother" (Sat.1) werden die Kandidaten ins All geschickt. Im Ersten steht die Zukunft der "Praxis mit Meerblick" auf der Kippe. Außerdem zweifelt Bradley Cooper als "American Sniper" (ProSieben) an der Richtigkeit seiner Taten.

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Realityshow

Ein kleiner Schritt für einen Promi, ein großer Schritt für Big Brother. Für das größte Reality-Event des Sommers müssen sich die Promis in diesem Jahr auf eine Reise begeben, die vor ihnen noch kein anderer Promi angetreten hat: Es geht ins Weltall. In welcher Welt werden die Bewohnerinnen und Bewohner landen? Welchen Herausforderungen werden sie sich unter 24-stündiger Kamerabeobachtung stellen müssen? Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die täglichen Shows live aus Köln.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Auf zu neuen Ufern, Arztdrama

Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) ist Multitasking eigentlich gewohnt. Durch die Übernahme der Rügenpraxis kommt aber sogar die stresserprobte Ärztin an ihre Grenzen: Sie muss die Finanzierung auf die Beine stellen, die Patienten alleine versorgen und sogar die gefeuerte Sprechstundengehilfin vertreten. Am liebsten würde Nora ihre frühere Mitarbeiterin Mandy (Morgane Ferru) wieder zurückholen, doch die hat inzwischen neue Pläne. Auch die Suche nach einem neuen Partner für die Praxis ist schwerer als gedacht.

20:15 Uhr, ProSieben, American Sniper, Militärdrama

Chris Kyle (Bradley Cooper) ist Scharfschütze und tötet in Afghanistan und im Irak 160 Menschen durch gezielte Schüsse. In seiner Heimat als Held gefeiert, zweifelt er jedoch an seinem Leben, den Entscheidungen und vor allem an seinen Taten. Chris wird immer mehr zu einem nervlichen und psychischen Wrack, sodass er beschließt, einen neuen Weg einzuschlagen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: In voller Absicht, Krimi

Medienmanager Freddy Mohr wird erschossen in seinem Weinkeller aufgefunden. Die Fangemeinde trauert um ihn, die Karriere seiner Frau Lena (Martina Ebm) als Schlagersängerin gerät in die Krise. Kommissar Voss (Jan-Gregor Kremp) und seine Kollegen ermitteln, wie Freddy vor allem die benachbarte Familie Spechter in den Medien präsent hielt: Simone (Julia Jäger) und Benno (Christoph M. Ohrt) als Werbeträger, Tochter Valerie (Ruby O. Fee) als Influencerin.

20.15 Uhr, 3Sat, Verräter: Tod am Meer, Krimi

DDR, 1988. Volkspolizist Martin Franzen (Albrecht Abraham Schuch) hat Dienst, als eine Frauenleiche aus der Ostsee gezogen wird. Das Opfer, Johanna Schön, ist durch Schüsse gestorben. Alles deutet auf eine missglückte Republikflucht hin. Doch bei den Ermittlungen stößt Martin auf Ungereimtheiten. Dann stirbt auch noch ein wichtiger Zeuge. Angeblich hat er sich umgebracht. Die Stasi übernimmt den Fall. Aber Martin ermittelt heimlich weiter. Ein rätselhafter Brief, den Johanna Schön noch kurz vor ihrem Tod geschrieben hat, führt ihn nach Berlin zur geheimnisvollen Nina (Hannah Herzsprung).