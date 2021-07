TV-Tipps am Freitag

In "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) erleidet ein Triathlet einen Schwächeanfall. Der "Alte" (ZDF) wird mit einem tödlichen Nachbarschaftsstreit konfrontiert. In "Battleship" (RTLzwei) legt sich der aufsässige Lieutenant Hopper mit Aliens an.

30. Juli 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Praxis mit Meerblick: Der einsame Schwimmer": Nora (Tanja Wedhorn) kümmert sich um den Triathleten Jonas Prill (Helgi Schmid). © ARD Degeto/Boris Laewen

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Der einsame Schwimmer, Arztdrama Übers Ziel hinaus schießt der ehrgeizige Triathlet Jonas Prill (Helgi Schmid), der beim Schwimmtraining einen seltsamen Schwächeanfall erleidet. Obwohl ihn die Ärztin Nora (Tanja Wedhorn) aus der Ostsee zieht und ihm das Leben rettet, möchte er sich nicht von ihr behandeln lassen. Die Ärztin ist allerdings ganz schön zäh, wenn es darum geht, Patienten vor sich selbst zu schützen. 20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show Tierische Action und echter Teamspirit: Bei "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" sind außergewöhnliche Hunde und ihre Halter:innen die Stars! Insgesamt 75 Vierbeiner treten mit ihren Besitzer:innen in einem besonderen Hindernisparcours an und zeigen, dass sie ein starkes Team sind. Moderiert und kommentiert wird die Physical Dogshow von den drei "Ninja Warrior Germany"-Profis Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann. 20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Fürs Kind allein, Krimi Irmgard Weber wird nachts auf einem abgelegenen Parkplatz erschossen. Hat ihr Tod etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter Kathrin zu tun? Kathrin scheint, nachdem sie mit ihrer Tochter Kyra für Jahre abgetaucht war, nun nach Deutschland zurückgekommen zu sein. Eine zweite Spur führt Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team zu Irmgards Hausnachbarn Karlsfeld (Oliver Stritzel). Karlsfeld, Irmgards Vermieter, räumte ihr beim Hauskauf lebenslanges Wohnrecht ein. Doch dann führten die beiden einen erbitterten Nachbarschaftskrieg. 20:15 Uhr, RTLzwei, Battleship, Sci-Fi-Action Lieutenant Alex Hopper (Taylor Kitsch) könnte es bei der Navy weit bringen, würde er sein großes Potenzial nicht ständig durch kopfloses Fehlverhalten und grobe Verantwortungslosigkeit verschenken. Als jedoch bei einem internationalen Flottenmanöver ein ausgesandter Spähtrupp von Aliens besetzte Kampfschiffe ausmacht, ist es plötzlich an Hopper und einem japanischen Kommandanten, die übermächtige Alien-Invasion zu stoppen. Hopper und seine Crew müssen unbedingt verhindern, dass der außerirdische Feind Kontakt zu seinem Heimatplaneten aufnimmt, um Verstärkung anzufordern. 20:15 Uhr, ProSieben, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Fantasyabenteuer Im Jahre 1899 treten sieben Superhelden an, um die Welt vor der Tyrannei des Verbrechers "das Phantom" zu retten: Allan Quatermain (Sean Connery), der größte Abenteurer seiner Zeit, die Vampirbraut Mina (Peta Wilson), der unsichtbare Skinner, der virtuos schießende Agent Tom Sawyer (Shane West), der unsterbliche Dorian Gray (Stuart Townsend), der gespaltene Dr. Jekyll (Jason Flemyng) und Captain Nemo (Naseeruddin Shah) mit seiner Nautilus. Gemeinsam kämpfen sie für die Freiheit und den Erhalt der zivilisierten Welt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de