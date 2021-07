TV-Tipps am Freitag

In "In Wahrheit: Still ruht der See" (arte) gibt ein ertrunkener Teenager Rätsel auf. Hugh Jackman muss als "Wolverine" (ProSieben) seinem Erzfeind gegenübertreten. "Die ultimative Chart Show" (RTL) widmet sich den erfolgreichsten Songs der 90er.

02. Juli 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"In Wahrheit: Still ruht der See": In Judith Mohns (Christina Hecke) Heimatdorf wurde die Leiche eines Jugendlichen gefunden. © ZDF/Martin Valentin Menke