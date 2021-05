TV-Tipps am Freitag

Kommt es in "The First Avenger: Civil War" (ProSieben) zur Spaltung der Superhelden-Allianz? Der "Staatsanwalt" (ZDF) ist einem Auftragsmörder auf der Spur. Bei "Let's Dance" (RTL) steigt das große Finale.

28. Mai 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"The First Avenger: Civil War": Captain America (Chris Evans) traut seinen Augen nicht © Walt Disney Pictures