TV-Tipps am Freitag

In "The Dark Knight Rises" (ProSieben) muss sich Batman seinem Erzfeind Bane stellen. Jennifer Aniston und Adam Sandler geben sich in "Meine erfundene Frau" (Sat.1) als Paar aus. Im ZDF ermittelt der "Alte" unter Kletterprofis.

30. April 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"The Dark Knight Rises": Batman (Christian Bale) befürchtet die Zerstörung Gothams © Warner Bros.