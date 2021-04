TV-Tipps am Freitag

Die Marvel-Helden "Ant-Man and the Wasp" (ProSieben) gehen auf eine Rettungsmission im subatomaren Raum. Der "Alte" (ZDF) muss den Mord an einer Influencerin aufklären. VOX zeigt das Remake des Monumentalfilms "Ben Hur".

02. April 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Ant-Man and the Wasp": Hope Van Dyne (Evangeline Lilly)) und Scott Lang (Paul Rudd) bilden ein Team © © 2018 MARVEL