TV-Tipps am Freitag

In "Väter allein zu Haus" (Das Erste) hadert der Ex-Profifußballer Timo mit seiner Vergangenheit. Der "Staatsanwalt" (ZDF) gerät an einen Familienclan mit ganz eigenen Regeln. In "Logan Lucky" (ProSieben) wollen zwei Gauner bei einem Autorennen ans große Geld.

19. Februar 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Väter allein zu Haus: Timo": Timo Savona (Tim Oliver Schultz) stellt mit Baby Lilly seinen Beruf in der Schule als "Vater" vor © WDR/Frank Dicks