TV-Tipps am Freitag

Der "Ranger" (Das Erste) trifft auf Teenie-Eltern, die sich im Wald verstecken. Luke Mockridge geht in seiner Live-Show "Lucky Man" (Sat.1) auf einen Selbstfindungs-Trip. In "Polizeiruf 110" (Das Erste) scheint sich eine 15 Jahre alte Mordserie zu wiederholen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Ranger - Paradies Heimat: Junge Liebe, Heimatabenteuer

Auf der Suche nach Wilderern stößt Jonas (Philipp Danne) im Wald auf den 17-jährigen Julian (Jonathan Lade), der sich mit seiner schwangeren Freundin Lena (Fine Sendel) in einer alten Blockhütte eingerichtet hat. Die beiden Teenager halten sich dort ohne das Wissen ihrer Eltern versteckt, da diese gegen die Beziehung und das Baby sind. Lenas Mutter Carolin (Inka Friedrich) drängt sogar auf eine Adoption.

20:15 Uhr, ProSieben, Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt, Abenteuerkomödie

Bis an den Rand der Welt und darüber hinaus müssen Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) und Captain Barbossa (Geoffrey Rush) segeln, um Jack Sparrow ( ) aus dem Land der Toten zurückzuholen. Währenddessen treibt Lord Beckett (Tom Hollander) mit Hilfe von Davy Jones (Bill Nighy) seinen Krieg gegen die Piraten voran. Nur eine einzige, verzweifelte Möglichkeit scheint es zu geben, dem verfluchten Kapitän des Fliegenden Holländers Einhalt zu gebieten. Aber wer wäre schon so verrückt, dieses Wagnis wirklich einzugehen?

20:15 Uhr, Sat.1, Luke Mockridge live - Lucky Man, Comedyshow

Zwischen Selfie und Selbstfindung, immer auf der Jagd nach Likes bei Instagram und auf Facebook und so ganz nebenbei auf der Suche nach dem richtigen Weg durch den Dschungel an mannigfaltigen Möglichkeiten - Lukes Generation hat es gar nicht so leicht. Daher macht sich der Entertainer mit viel Augenzwinkern daran, die Sorgen und Nöte seiner Leidensgenossen zu analysieren und ebenso charmant wie optimistisch aufs Korn zu nehmen.

20:15 Uhr, Tele 5, Hollow Man 2, Sci-Fi-Thriller

Dem Killer Michael Griffin (Christian Slater) läuft die Zeit davon: Seit einem geheimen Militärprojekt ist der Söldner für andere unsichtbar. Doch jetzt beginnen sich plötzlich seine Zellen zu zersetzen. Alles, was Griffin braucht, ist ein Serum, das seinen Tod aufhält. Die Wissenschaftlerin Maggie Dalton (Laura Regan) hat das Gegenmittel und Griffin wird ohne Zweifel dafür töten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

22:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling, Krimidrama

Nachdem eine 16-jährige Ausreißerin in Rostock tot aufgefunden wurde, stoßen die Kommissare bei ihren Ermittlungen auf 15 Jahre zurückliegende, ungeklärte Mordfälle mit ähnlichem Muster: Die Getötete wurde entstellt, ihre Schuhe liegen auffällig ordentlich neben der Leiche. Kurz darauf wird eine dänische Touristin ermordet aufgefunden, auch hier ist die Handschrift gleich. Königs (Anneke Kim Sarnau) und Bukows ( ) Verdacht konzentriert sich bald auf den Rostocker Unternehmer Frank Kern (Simon Schwarz).