TV-Tipps am Freitag

In "Ziemlich russische Freunde" (Das Erste) soll eine alte Fliegerbombe auf eigene Faust entfernt werden. Bei "Pretty in Plüsch" (Sat.1) singen Puppen-Stars mit Promis im Duett. Auf ProSieben legt sich "Hitman 47" mit genetisch veränderten Killern an.

27. November 2020 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film/Petro Domenigg "Ziemlich russische Freunde": Viktor (Jevgenij Sitochin, v.) mit Bernd (Oliver Mommsen, l.), Daniela Weigel (Susanna Simon, hinten) und Svetlana Galkin (Katerina Medvedeva) auf der Fahrrad-Rikscha.