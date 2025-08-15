TV-Tipps am Freitag

"Auf der Walz" (Das Erste) sucht eine junge Zimmerin ihren Platz im Leben. Bei "Top Dog Germany" (RTL) ist Geschicklichkeit von Hunden und ihren Haltern gefragt. Batman hat es in "The Dark Knight" (ProSieben) mit dem skrupellosen Joker zu tun.

20:15 Uhr, Das Erste, Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag, Komödie

Noch nicht einmal 30 Jahre alt und schon ist ihr weiterer Lebensweg festgelegt: Zimmerin Maria Abeler (Ronja Rath) übernimmt die Schreinerei ihres Vaters Volker (Oliver Stokowski), dann steht die Familiengründung mit ihrem langjährigen Freund Steffen (Silas Breiding) an. So stellen es sich jedenfalls die beiden Männer vor. Eigentlich dachte auch Maria, das sei ihr Weg. Wirklich? In ihrer Schreinerei taucht Cem (Sohel Altan Gol) auf, einer dieser lässigen Wandergesellen, die sich von Baustelle zu Baustelle treiben lassen, kein Gestern und kein Morgen kennen - die absolute Freiheit! Drei Jahre und ein Tag unterwegs! Kein Handy! Keine Verpflichtung! Aber auch keine Familie, kein Zuhause - kein Steffen. Trotzdem fühlt Maria, dass sie das machen muss: auf die Walz gehen!

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show

Tierischer Wettkampf, neue Staffel: In "Top Dog Germany" messen sich Hund-Mensch-Teams auf anspruchsvollen Parcours. Mit von der Partie sind 14 Duos - von kleinen Dackeln bis zu sportlichen Labradors. Zwei völlig neue Strecken mit frischen Hindernissen fordern Schnelligkeit, Geschick und perfektes Zusammenspiel. Wer holt sich diesmal den Titel als bester Hund Deutschlands?

20:15 Uhr, ProSieben, The Dark Knight, Superhelden-Drama

In Gotham City scheinen die Tage der organisierten Kriminalität gezählt, dank des unermüdlichen Einsatzes von Batman (Christian Bale) und Lt. Gordon (Gary Oldman). Zusammen mit dem entschlossenen Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart), der viele Kriminelle hinter Gitter bringt und deshalb als "weißer Ritter" der Stadt gefeiert wird, entsteht ein starkes Bündnis. Doch plötzlich stellt sich ihnen mit dem Joker (Heath Ledger) ein neuer, gefährlicher Gegner in den Weg.

20:15 Uhr, 3Sat, Tod im Internat: Das verschwundene Mädchen, Krimi

Sophie (Emma Drogunova), Tochter des designierten LKA-Präsidenten Herbert Wichert (Joachim Król), verschwindet spurlos aus einem Elite-Internat. LKA-Fahnderin Isabell Mosbach (Nadja Uhl) ermittelt undercover als Sportlehrerin. Dann wird ein Schüler erschossen aufgefunden. Bei ihren Ermittlungen stößt Mosbach, die vom LKA unter dem Decknamen Karla Parker eingeschleust wird, auf frühere DDR-Verbindungen, die bis zu den Polizistenmorden an der Startbahn West 1987 reichen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die etwas anderen Cops, Action-Komödie

Danson (Dwayne Johnson) und Highsmith (Samuel L. Jackson) sind die Stars unter den Polizisten des NYPD: Ihre spektakulären Einsätze sind zwar mit vielen Kollateralschäden verbunden, doch die Stadtbewohner lieben sie. Ganz anders ihre Kollegen Gamble (Will Ferrell) und Hoitz (Mark Wahlberg): Gamble ist ein bequemer Schreibtischtäter, während Hoitz als aufbrausender Ermittler gilt, dem es bisher verwehrt blieb, Mordfälle zu lösen. Als Danson und Highsmith sterben, sieht Hoitz seine Gelegenheit gekommen und überredet Gamble, mit ihm den Fall des Finanzhais David Ershon (Steve Coogan) zu übernehmen, der in eine größere Verschwörung verwickelt zu sein scheint.