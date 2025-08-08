TV-Tipps am Freitag
20:15 Uhr, Das Erste, Trapps Sommer, Komödie
Georg Trapp (Günther Maria Halmer) ist 79 Jahre alt, liebt die Stille und lebt zurückgezogen mit seinen Büchern und Eigenheiten. Der pensionierte Philosophieprofessor ist zufrieden - bis die junge Haushaltshilfe Sofia (Senita Huskic) in sein Leben tritt. Die 24-Jährige bringt mit neugierigen Fragen Bewegung in Georgs Denkweise. Als er die Gästeliste für seinen 80. Geburtstag erstellt, weist sie ihn darauf hin, dass darunter kaum echte Freunde sind. Angestachelt durch Sofia, nimmt Georg Kontakt zu seinem früheren besten Freund auf.
20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschland, Show
Tierischer Wettkampf, neue Staffel: In "Top Dog Germany" messen sich wieder Hund-Mensch-Teams auf anspruchsvollen Parcours. Mit von der Partie sind 14 Duos - von kleinen Dackeln bis zu sportlichen Labradors. Zwei völlig neue Strecken mit frischen Hindernissen fordern Schnelligkeit, Geschick und perfektes Zusammenspiel. Wer holt sich diesmal den Titel als bester Hund Deutschlands?
20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Paketbombe, Krimiserie
Ein Anschlag mit einer Paketbombe endet tödlich für Susanne Hartung (Viola Pobitschka). Im Visier der Ermittlungen: ihr Bruder Max (Leon Ullrich), der bei einer Erbschaft leer ausging. Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) übernimmt die Verteidigung. Detektiv Leo Oswald (Wanja Mues) ermittelt parallel und stößt im Restaurant "Frankfurter Häusje" auf den früheren Wirt Peter Stollner (Michael Benthin), einen engen Vertrauten von Susanne, dem sie nach dem Tod seiner Tochter beistand.
20:15 Uhr, RTLzwei, Hunter Killer, Actionthriller
Captain Joe Glass (Gerard Butler) erhält den Auftrag, ein gestrandetes U-Boot im Arktischen Ozean zu bergen. Doch die Mission wird brisanter als erwartet: Ein russischer General plant einen Staatsstreich und hält den Präsidenten als Geisel. Gemeinsam mit einer Spezialeinheit der Navy SEALs kämpft Glass gegen die Zeit - und versucht, einen globalen Krieg zu verhindern.
20:15 Uhr, ProSieben, Batman Begins, Superheldendrama
Nach dem tragischen Tod seiner Eltern wächst Bruce Wayne (Christian Bale) bei Butler Alfred (Michael Caine) auf. Auf der Suche nach innerer Stärke reist er nach Asien und lässt sich dort von Henri Ducard und Ra's al Ghul ausbilden. Als Gotham in Gefahr gerät, kehrt er zurück - und erschafft die Figur Batman. Mit neuer Identität nimmt er den Kampf gegen das Verbrechen in seiner Heimatstadt auf.
