TV-Tipps am Freitag

In der "Praxis mit Meerblick" (Das Erste) kümmert sich die Ärztin Nora Kaminski um einen raubeinigen Kapitän. Auf ProSieben trommelt Batman die "Justice League" zusammen. RTL zeigt die XXL-Version der Dating-Show "Take Me Out".

(hub/spot) | 01. August 2025 - 06:00 Uhr

"Praxis mit Meerblick: Rügener Sturköpfe": Die Ärztin Nora (Tanja Wedhorn) muss dem Kapitän (Jochen Nickel) helfen. © ARD Degeto/Boris Laewen

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Rügener Sturköpfe, Dramödie Nora (Tanja Wedhorn) will endlich mehr Zeit mit Max (Bernhard Piesk) verbringen und die frische Beziehung genießen. Doch einfach mal abschalten ist in ihrem Job nicht so leicht: Bei einem Bootsausflug bricht der Kapitän (Jochen Nickel) plötzlich zusammen - und Nora muss sofort eingreifen. Der raue Seebär wiegelt alles ab, doch Nora besteht auf einer Untersuchung. Dr. Heckmann (Patrick Heyn) stellt eine niederschmetternde Diagnose. Und schon bald merkt Nora, dass es bei dem Patienten nicht nur um die körperliche Gesundheit geht. 20:15 Uhr, ProSieben, Justice League, Superheldenaction Nach dem Tod von Superman sieht der finstere Steppenwolf (Ciarán Hinds) seine Chance, die Erde zu erobern. Bruce Wayne, besser bekannt als Batman (Ben Affleck), trommelt ein Team außergewöhnlicher DC-Helden zusammen - darunter Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher). Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach der letzten Mutterbox, um Steppenwolf aufzuhalten und die Welt zu retten. 20:15 Uhr, RTL, Take Me Out XXL, Flirtshow Ein Single-Mann stellt sich dem Urteil von 30 Frauen - und muss Runde für Runde überzeugen. Je besser sein Auftritt, desto mehr Ladies bleiben dabei. Wenn am Ende mehr als zwei Frauen übrig sind, darf er selbst wählen: zwei Favoritinnen und eine entscheidende Frage sollen ihm helfen, seine Herzdame zu finden. Obendrauf warten noch einige Überraschungen. 20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Notwehr, Krimi Claudia Strauss (Bettina Zimmermann) wird des Mordes an einem angeblich bestechlichen Polizisten beschuldigt. Benni (Antoine Monot, Jr.) und Leo (Wanja Mues) setzen alles daran, ihre Unschuld zu beweisen - und geraten dabei in gefährliche Kreise. Während Leo sich heimlich in den "Aquila Club" einschleust, um dem dubiosen Club-Chef Kowalski (Mike Hoffmann) auf die Spur zu kommen, kämpft Benni auf juristischer Ebene für Claudia. Doch trotz aller Bemühungen sind der Staatsanwältin Lörensen (Barbara Philipp) die Hände gebunden. 22:20 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Cassandras Warnung, Krimi Für Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) beginnt sein neuer Job mit einer heiklen Aufgabe: Er muss gegen einen Kollegen ermitteln. Der adlige Ermittler aus dem Norden hat es ohnehin nicht leicht bei seinen neuen Kollegen in München. Gerry Vogt (Ronald Zehrfeld) gilt dort als geschätzter Beamter. Als dessen Frau Diana Vogt (Alma Leiberg) erschossen aufgefunden wird, stößt Meuffels mit seinem Verdacht gegen Gerry auf Widerstand. Doch dann die Überraschung: Diana lebt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de