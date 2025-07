TV-Tipps am Freitag

In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird ein Mann tot in einem Parkhaus gefunden. In "Die ultimative Chart Show" (RTL) stellt Oliver Geissen die besten Sommerhits vor. Außerdem trifft Vin Diesel in "Fast & Furious 8" (ProSieben) auf eine gefährliche Hackerin.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Toxisch, Krimi

Im Schacht eines Parkhauses wird die Leiche von Hannes Seidel (Nils Malten) entdeckt. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen zuvor einen heftigen Streit zwischen ihm und seiner 17-jährigen Nichte Lilly (Alexandra Pfeifer). Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur. Möglicherweise hängt der Vorfall mit einem Rauchanschlag zusammen, den Lilly zuvor mit zwei weiteren Personen in einem Einkaufszentrum verübt hat. Bedeutet ihr Verschwinden, dass sie etwas zu verbergen hat?

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show, Musikshow

Sommer, Sonne, Partylaune - jetzt fehlt nur noch der perfekte Hit! Welche Songs bringen die Tanzfläche zum Kochen und sind der ideale Soundtrack für die warme Jahreszeit? Moderator Oliver Geissen präsentiert die besten Sommerhits aller Zeiten. Von Pop über Elektro bis hin zu Schlager: In dieser "Chart Show" ist für jeden Geschmack etwas dabei.

20:15 Uhr, ProSieben, Fast & Furious 8, Action

Dom (Vin Diesel) und Letty (Michelle Rodriguez) genießen ihre Flitterwochen in Havanna, als plötzlich die gefährliche Hackerin Cipher (Charlize Theron) auftaucht und Dom auf die dunkle Seite zieht. Er wird in kriminelle Aktivitäten verwickelt - und bringt seine alte Crew in Gefahr. Mr. Nobody setzt alles daran, Hobbs (Dwayne Johnson) zu befreien und Cipher zu stoppen. Doch kann das zerbrochene Team wieder zusammenfinden?

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Wer schlägt sie alle?, Gameshow

100 Teilnehmer treten gegeneinander an, doch nur einer kann am Ende die 99.000 Euro gewinnen. In der Show "99 - Wer schlägt sie alle?" kommt es auf Vielseitigkeit an: Wer es schafft, in 98 Runden niemals Letzter zu werden, darf im finalen Spiel 99 um den großen Gewinn kämpfen. Gefordert sind Geschick, Ausdauer, Denkvermögen - und starke Nerven.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Unentschieden, Krimiserie

Nele Schneider (Nadine Kösters) wollte einen besonderen Abend erleben - doch sie kehrt völlig verstört nach Hause zurück. Wenig später ist sie spurlos verschwunden. Ihre Mutter Nadine (Julischka Eichel) macht sich große Sorgen, zumal die beiden seit einem heftigen Streit drei Wochen zuvor keinen Kontakt mehr hatten. Auch Neles Verabredung Philip Bauder (Oskar Redfern) und ihr Vater Dennis Gertig (Martin Stange) wissen nicht, wo sie ist. Die Suche beginnt.