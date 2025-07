TV-Tipps am Freitag

In "Jenseits der Spree: Mutterliebe" (ZDF) wird eine Frau tot an ihrem Esstisch aufgefunden. Bei "99 - Wer schlägt sie alle?" (Sat.1) spielen 100 Kandidaten um 99.000 Euro. In "In Wahrheit: Jagdfieber" (arte) wird eine junge Mutter ermordet.

(hub/spot) | 04. Juli 2025 - 06:00 Uhr

"Jenseits der Spree: Mutterliebe": Mavi Neumann (Aybi Era, l.) und Robert Heffler (Jürgen Vogel) rätseln über die Beweggründe des Täters. © ZDF/Oliver Feist

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Mutterliebe, Krimiserie Petra Berger wird tot an ihrem Esstisch entdeckt - gefesselt, geknebelt und umgeben von verdorbenem Essen. Neben ihr stehen eine gammelige Stulle, ein verschrumpelter Apfel und eine Kanne Tee. Die Ermittler Heffler (Jürgen Vogel) und Neumann (Aybi Era) stoßen außerdem auf Farbbomben-Spuren am Haus und rote Farbe in den Haaren des Opfers. Für Robert steht fest: Hier wurde ein Zeichen gesetzt. Doch aus welchem Grund? 20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Wer schlägt sie alle?, Gameshow Eine Person holt sich den Sieg - 99 gehen leer aus. In "99 - Wer schlägt sie alle?" treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an, um 99.000 Euro zu gewinnen. Wer es schafft, 98 Runden lang nie Letzter zu werden, darf im entscheidenden Spiel 99 um das Preisgeld kämpfen. Dabei sind Köpfchen, Geschick und Ausdauer gefragt. 20:15 Uhr, arte, In Wahrheit: Jagdfieber, Krimi In einer scheinbar friedlichen Gegend wird eine junge Mutter erschossen. Ihr Mann, Arzt André Collmann (David Rott), steht vor einem Rätsel. Kommissarin Mohn (Christina Hecke) und Kollege Breyer (Robin Sondermann) stehen vor einem Fall mit unklaren Motiven. Kurz darauf verschwindet Collmanns Freund Robert Haffner (Tristan Seith). Der Täter schickt ein Video an die Polizei - mit einer Forderung: Der Fall Nadine Abeck (Judith Neumann) soll neu aufgerollt werden. "72 Stunden für die Wahrheit, sonst nehme ich das Recht in die eigenen Hände." 20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show, Musikshow Oliver Geissen präsentiert die 25 bewegendsten Songs aller Zeiten. Mit Susan Sideropoulos und Niklas Osterloh entdeckt er berührende Geschichten hinter bekannten Hits. Welche tragischen Ereignisse inspirierten "I Don't Like Mondays"? Was macht einen Song emotional? Gäste wie Zoe Wees, Revolverheld, Max Giesinger und Gregory Porter verraten ihre persönlichen Bezüge zur Musik und performen ihre emotionalsten Titel. 21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Verfehlte Liebe, Krimiserie Kurz vor einem Reitturnier verschwindet Anika Homberg (Lilly Krug), Tochter eines Unternehmers, vom Gestüt. Ihr Vater Walter (Stefan Jürgens) und seine Ex-Frau Evelyn (Nadja Becker) sind alarmiert - denn Anika war vor zwei Monaten bereits einmal für acht Tage entführt worden. Damals hatte Walter aus Angst keine Anzeige erstattet. Radek (Hans-Werner Meyer) und sein Team müssen befürchten, dass sich die Geschichte nun wiederholt.