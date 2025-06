TV-Tipps am Freitag

ChrisTine Urspruch spielt in "Einspruch, Schatz!" (Das Erste) eine Anwältin mit Herz. In "Tenet" (ProSieben) stößt ein Agent auf eine Kriegserklärung aus der Zukunft. In "Jenseits der Spree" (ZDF) wird der Betreiber eines Schrottplatzes erschossen aufgefunden.

(hub/spot) | 20. Juni 2025 - 06:01 Uhr

"Einspruch, Schatz! - Ein Fall von Liebe": Anwalt Hanno (Wolfram Grandezka) Anwältin Eva Schatz (ChrisTine Urspruch, M.) und ihre beste Freundin Sissi (Karmela Shako). © ARD Degeto/Tom Schulze