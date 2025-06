TV-Tipps am Freitag

In "Mutter, Kutter, Kind" (Das Erste) sucht eine Küstenfischerin die Versöhnung mit ihrer Tochter. Peter Parker trifft in "Spider-Man: Far from Home" (ProSieben) auf die mysteriösen Elementals. Jürgen Vogel muss in "Jenseits der Spree" (ZDF) den Tod eines Lkw-Fahrers aufklären.

(hub/spot) | 13. Juni 2025 - 06:00 Uhr

"Mutter, Kutter, Kind": Zwischen Heddi (l.) und ihrer Tochter Eva steht seit langem etwas aus. © ARD Degeto/Christine Schroeder

20:15 Uhr, Das Erste, Mutter, Kutter, Kind, Drama Heddi (Anneke Kim Sarnau) ist eine toughe Küstenfischerin, die sich in der harten Männerdomäne durchschlägt. Doch das Geschäft mit dem Fischfang ist hart - besonders in Zeiten der Überfischung. Trotzdem gibt Heddi nicht auf. Ihre größte Schwäche ist ihre Tochter Eva (Zoe Moore), mit der sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Eva engagiert sich als Umweltaktivistin und ist ihrer Mutter in ihrer Entschlossenheit nicht unähnlich. Eines Tages steht sie plötzlich mit ihrem Sohn Jannis (Lewe Wagner) im Heimatdorf an der Ostsee. 20:15 Uhr, ProSieben, Spider-Man: Far from Home, Superhelden-Action Peter Parker (Tom Holland) macht mit seinen besten Freunden eine Reise durch Europa, doch die Entspannung ist schnell vorbei. Denn vor Ort wird er mit einer neuen Bedrohung konfrontiert: Neben den sogenannten Elementals taucht auch der geheimnisvolle Mysterio auf. Peter muss all seinen Mut und seine Kräfte einsetzen, um seine Freunde - und die Welt - zu retten. 20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Zwischen den Welten, Krimiserie Der Lkw-Fahrer Carsten Eggers (Christian Bergmann) wird erschossen in seinem Truck entdeckt - mitten im Wald. Wurde er gezielt dorthin gelockt? Während Robert Heffler (Jürgen Vogel) noch unter dem Verlust seiner Kollegin Kay leidet, muss er sich auf seine neue Ermittlerin Mavi Neumann (Aybi Era) einlassen. Die wurde ihm zur Seite gestellt, um den Fall zu lösen. 20:15 Uhr, RTLzwei, Cowboys & Aliens, Sci-Fi-Western Im Jahr 1873 taucht ein geheimnisvoller Fremder (Daniel Craig) im Wüstenstädtchen Absolution in Arizona auf - ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit oder das seltsame Metallarmband an seinem Handgelenk. Schon bald gerät er mit dem Sheriff und dem mächtigen Colonel Dolarhyde (Harrison Ford) aneinander, der ihn als gesuchten Verbrecher Jake Lonergan erkennt. Doch bevor es zur Verhaftung kommt, greifen plötzlich außerirdische Wesen an und reißen Einwohner mit sich. 20:15 Uhr, arte, Schweigend steht der Wald, Thriller Anja (Henriette Confurius), eine Forstwirtschafts-Studentin, beginnt in den späten 1990er-Jahren ein Praktikum in der Oberpfalz beim Forstamt Neustadt. Die Gegend kennt sie noch aus ihrer Kindheit, damals verschwand ihr Vater dort spurlos im Wald. Anja beginnt, Fragen zu stellen und der Vergangenheit auf den Grund zu gehen. Doch je tiefer sie bohrt, desto feindlicher reagieren die Bewohner des Dorfes. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de