TV-Tipps am Freitag

In "Käthe und ich: Sommerliebe" (Das Erste) begegnet der Psychologe Paul seiner Jugendliebe wieder. Kommissar Heffler muss in "Jenseits der Spree" (ZDF) den Tod einer Kollegin verkraften. Außerdem kämpft Matt Damon in "Der Marsianer" (ProSieben) ums Überleben.

(hub/spot) | 06. Juni 2025 - 06:01 Uhr

"Käthe und ich - Sommerliebe": Hanna (Christina Athenstädt, M.) stellt Paul Winter (Christoph Schechinger, r.) ihren Ehemann Torben (David Rott) vor. © ARD Degeto/Andrea Hansen

20:15 Uhr, Das Erste, Käthe und ich: Sommerliebe, Drama Psychologe Paul Winter (Christoph Schechinger) tut sich schwer damit, jemanden in einer Krise abzuweisen. Als seine frühere große Liebe Hanna (Christina Athenstädt) ihn um Hilfe bittet, merkt er schnell, dass es für ihn diesmal zu persönlich wird. Obwohl seine Mutter Helga (Hildegard Schroedter) ihm rät, Abstand zu halten, willigt er ein, sie bei der Aufarbeitung ihres Burnouts zu unterstützen. Dabei stößt er auf die zerstörerische Beziehung, die Hanna mit ihrem kontrollierenden Ehemann (David Rott) führt - und auf alte Gefühle. 20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Alleingang, Krimiserie Bei einer Verhaftung gerät das Ermittlerduo Robert Heffler (Jürgen Vogel) und Kay Freund (Seyneb Saleh) in Streit mit dem Anwalt Rico Heilmann (Fabian Hinrichs), der den jugendlichen Verdächtigen vertritt. Während Kay später abends feiern geht, kehrt Robert zu seinen Töchtern heim. Am nächsten Morgen wird er schockiert aus dem Schlaf gerissen: Kay wurde ermordet. Sie wurde mit ihrer eigenen Dienstwaffe erschossen - und hatte Drogen bei sich. Was ist in jener Nacht wirklich passiert? Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, ProSieben, Der Marsianer - Rettet Mark Watney, Sci-Fi-Survivalabenteuer Ein heftiger Sturm auf dem Mars zwingt eine Crew zur Evakuierung. Astronaut Mark Watney (Matt Damon) wird dabei verletzt und bleibt zurück - alle halten ihn für tot. Doch Watney überlebt. Fortan muss er allein auf dem roten Planeten ums Überleben kämpfen. Mit seinem Wissen und Erfindergeist versucht er, sich am Leben zu halten - in der Hoffnung, dass die nächste Mission ihn rechtzeitig erreicht. 20:15 Uhr, Sat.1, Murmel Mania, Spielshow In der neuen Runde des verrückten Kugel-Wettkampfs treten Sportstars wie Mathias Mester, Rúrik Gíslason und Katrin Müller-Hohenstein gegeneinander an. Wer beweist diesmal das beste Fingerspitzengefühl? Mirja Boes führt gewohnt unterhaltsam durch die Show, während Kommentator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld die spannenden Rennen begleitet. 21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Vogelfrei, Krimi Mit ihrem Einsatz für weniger Autoverkehr stößt Lokalpolitikerin Jana Simon (Henriette Hölzel) auf Widerstand. Während einer Aktion im Rahmen eines "Parking Days" verschwindet sie plötzlich spurlos. Ihr Partner Nick (Lukas T. Sperber) verdächtigt den Weinhändler Freese (Jörg Witte). Doch auch Parteikollege Sinan (Mehmet Yilmaz) und Freundin Ulrike (Miriam Maertens) scheinen ein Motiv zu haben. Schließlich bringt ein manipuliertes Gutachten neue Hinweise ans Licht. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de