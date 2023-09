TV-Tipps am Donnerstag

Ein geschiedenes Paar wetteifert in "Merz gegen Merz" (ZDF) um das glücklichere Leben. In Sat.1 wird der Deutsche Fernsehpreis 2023 verliehen. In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) wird ein Polizist der Kindesentführung verdächtigt.

28. September 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Merz gegen Merz - Hochzeiten": Erik (Christoph Maria Herbst) und Anne (Annette Frier) müssen sich nach ihrer Trennung noch öfter sehen, als ihnen lieb ist. © ZDF/Martin Valentin Menke