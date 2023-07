TV-Tipps am Donnerstag

Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) rast ein Lastwagen in ein gut besuchtes Café. Auf RTL ist Schauspieler Henning Baum mit Sanitätern unterwegs. In "Mein Freund, das Ekel" (ZDF) begibt sich der kauzige Olaf in Berlins hippe Café-Szene.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Vergeltung, Krimi

Ein Lieferwagen rast in ein gut besuchtes Café im Herzen von Meran, der Fahrer entkommt unerkannt. Ein politischer Anschlag? Ein persönlicher Racheakt? Oder eine erpresserische Warnung von Kriminellen? "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) lässt in alle Richtungen ermitteln. Für Spannungen mit ihrem Partner Jonas (Gabriel Raab) sorgt ein ungewöhnlicher Zeuge, der "zufällig" am Tatort ist: Sonjas früherer Polizeikollege Mike Gerber (Hendrik Duryn), dem sie in ihrer Frankfurter Zeit auch privat nahestand.

20:15 Uhr, RTL, Einsatz für Henning Baum: Rettungsdienst am Limit, Doku

Nach 30 Jahren zurück zum Rettungsdienst: Als ausgebildeter Sanitäter kennt Henning Baum das Berufsbild seit vielen Jahren, die systemischen Probleme sind aber sehr viel komplexer geworden: Personalmangel, überlastete Notrufhotlines, überfüllte Notaufnahmen. Wie gut funktioniert die Erstversorgung von Notfallpatienten in Städten, aber auch auf dem Land? Henning Baum tritt seinen bisher intensivsten Einsatz an!

20:15 Uhr, ZDF, Mein Freund, das Ekel: Familienbande, Familienserie

Trixies (Alwara Höfels) Kuchen-Start-up läuft gut an, und die ganze Familie wird eingespannt. Jetzt braucht es nur noch mehr Kunden. Also begibt sich Hintz (Dieter Hallervorden) auf Akquise in Berlins hipper Café-Szene. Wobei er seinen "Charme" gründlich überschätzt. Doch dann findet Trixie heraus, dass Hintz sich hinter ihrem Rücken von ihrer Mutter Hilde (Franziska Troegner) physiotherapeutisch behandeln lässt. Hochverrat! Wütend wirft sie den Verräter Hintz aus der Wohnung.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Datingshow

Acht Beautys und acht Nerds suchen in einer Traumvilla auf Zypern ihr perfektes Match. Wie profitieren die zurückhaltenden Einzelgänger und die selbstbewussten Schönheiten voneinander? Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Und welches Paar beweist echten Teamgeist, bezwingt die Kontrahenten in lustigen Challenges und bewahrt sich so die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?

20:15 Uhr, 3Sat, Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen, Thriller

Während eines Einsatzes auf einem Schrottplatz tötet eine junge, engagierte Polizistin einen vermeintlichen Angreifer. Ihr Kollege entlastet sie, indem er es wie Notwehr aussehen lässt. Traumatisiert und widerwillig wird Sarah Korr (Lisa Maria Potthoff) in eine Auszeit geschickt, um den Vorfall zu vergessen. Aber als sie eine Reise antritt, erlebt Sarah am Flughafen mit, wie der Vater eines kleinen Jungen erschossen wird. Instinktiv rettet sie das schockierte Kind vor dem Killer und zieht es mit sich in den nächsten Zug.