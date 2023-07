TV-Tipps am Donnerstag

Im "Bozen-Krimi" (Das Erste) stirbt ein Ex-Polizist durch einen Armbrustpfeil. Der grantige Olaf Hintz bekommt in "Mein Freund, das Ekel" (ZDF) unerwarteten Besuch. In der Dating-Show "Beauty & The Nerd" (ProSieben) treffen acht Beautys auf acht Nerds.

"Der Bozen-Krimi: Mord am Penser Joch": Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und ihr Kollege Jonas (Gabriel Raab) bei einem dramatischen Einsatz.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Mord am Penser Joch, Krimi

In den Bergen nahe Bozen tobt die Schlacht am Bergisl. Dass beim Nachspielen des Tiroler Volksaufstandes von 1809 echtes Blut fließt, ist eigentlich nicht vorgesehen. Doch als ein Teilnehmer mit einem Armbrustpfeil ermordet wird, beginnt für Sonja Schwarz (Chiara Schoras) ein ungewöhnlicher Fall: Der Tote war ein pensionierter Polizist, der wie jedes Jahr mit seinen ehemaligen Kollegen Thomas Urbacher (Fritz Egger) und Robert Baumgartner (Helmut Bohatsch) am Reenactment teilgenommen hat.

20:15 Uhr, ZDF, Mein Freund, das Ekel: Voll verhinzt, Familienserie

War es Liebe auf den ersten Blick? Sicher nicht! Doch mit der Zeit ist aus Olaf Hintz (Dieter Hallervorden) und Familie Kuntze eine liebevolle, wenn auch skurrile WG geworden. Bis es an der Tür klingelt. Da steht Hintz' Schwester Elfie (Ursela Monn), die vor einem halben Jahr Trixie (Alwara Höfels) und ihren Kindern ihre Hälfte der Wohnung zwecks eigener Weltreise nach dem Prinzip "Wohnen gegen Hilfe" überlassen hat. Nun ist sie früher als erwartet zurück und will wieder einziehen.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Datingshow

Acht Beautys und acht Nerds suchen in einer Traumvilla auf Zypern ihr perfektes Match. Wie profitieren die zurückhaltenden Einzelgänger und die selbstbewussten Schönheiten voneinander? Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Und welches Paar beweist echten Teamgeist, bezwingt die Kontrahenten in lustigen Challenges und bewahrt sich so die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?

20:15 Uhr, RTL, Ralf, die Alleinerziehende - Ich werde Mutter!, Reportage

Jede fünfte Familie ist betroffen. Was sind die größten Herausforderungen für Mütter oder auch Väter, die mit ihren Sorgen ganz auf sich allein gestellt sind? Um das herauszufinden, übernimmt Ralf Herrmann den wohl härtesten Job der Welt: alleinerziehend in einer Großfamilie. Schlaflose Nächte, Kopfzerbrechen, Versagensängste - Ralf in seinem nervenaufreibendsten Einsatz.

20:15 Uhr, VOX, Ich - Einfach Unverbesserlich 2, Digitaltrickkomödie

Seitdem Gru unter die Familienväter gegangen ist, ist der ehemalige Superschurke ziemlich zahm geworden. Mit seinen drei Adoptivtöchtern Margo, Edith und Agnes führt er ein recht beschauliches Leben, das hauptsächlich aus der Organisation von Kindergeburtstagen und dem Abwimmeln nerviger Verehrer seiner Töchter besteht. Als es jedoch eines Tages zu mysteriösen Vorfällen kommt, die wohl auf das Konto eines neuen Superschurken gehen, wird Gru von einer Geheimorganisation gebeten, den Nebenbuhler ausfindig zu machen. Ihm zur Seite stellt die Organisation die hübsche Agentin Lucy.