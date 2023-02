TV-Tipps am Donnerstag

In "Die Füchsin" (Das Erste) wird eine Schülerin überfahren: Unfall oder Mordversuch? "Der Bergdoktor" (ZDF) kümmert sich um einen Schüler mit Grippesymptomen. Bei VOX macht sich der "Hobbit" auf die Reise nach Erebor.

"Die Füchsin: Game over": Anne Marie Fuchs (Lina Wendel) und Youssef El Kilali (Karim Chérif) ermitteln gemeinsam im Mord an einer jungen Frau.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Füchsin: Game over, Krimi

Der Abiturient Max Höfel (Fabian Jaray) steht aufgelöst in der Detektei Fuchs & Kilali: Seine Freundin Leonie (Lea Fleck) ist von einem Auto überfahren worden, die Polizei geht von einem Unfall mit Fahrerflucht aus. Max hingegen glaubt an Mord und beauftragt die beiden Detektive, den Täter zu finden. Leonie hat in der Spielhalle von Max' Onkel Lukas Bender (Eric Klotzsch) gearbeitet. Dort wird, wie Anne (Linda Wendel) und Youssef (Karim Chérif) herausfinden, schmutziges Mafiageld gewaschen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Spiel mit dem Feuer, Familienserie

Der 17-jährige Noah Reimann (Luke Matt Röntgen) kommt wegen Fieber zu Martin Gruber (Hans Sigl) in die Praxis. Er ist vor Kurzem zu seinem Vater Richard (Christian Erdmann) und dessen Frau Jule (Katrin Lux) von Hamburg nach Ellmau gezogen. Martin stellt zunächst nur Symptome eines grippalen Infekts fest und verordnet dem Teenager Bettruhe. Dass Noah und seine Stiefmutter nach einer ausgelassenen Feier zu ihrem 40. Geburtstag die Nacht zuvor miteinander verbracht haben, ahnt Martin zu diesem Zeitpunkt nicht.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants Spezial: Unser Landgasthaus, Gastrosoap

Mit seinem "Vereinsheim" direkt am Fußballgelände in Neumarkt in der Oberpfalz will Jörg eigentlich die Sportler und ihre Fans glücklich machen. Das läuft allerdings alles andere als rund. Deshalb eilt Sternekoch Frank Rosin zu Hilfe und ist schockiert - denn von kulinarischem Anspruch und gesundem Essen für Sportler ist hier nichts zu sehen. Zusätzlich wartet auf den Sternekoch ein familiäres Dilemma. Kann der Profi hier noch weiterhelfen oder droht der endgültige Abpfiff?

20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit: Eine unerwartete Reise, Fantasy

Der Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) begibt sich - nach Anweisung des Weisen Gandalf (Ian McKellen) mit 13 Zwergen und dem Krieger Thorin auf eine Mission: Sie müssen das verlorene Zwergenkönigreich Erebor aus den Fängen des Drachen Smaug befreien. Der bewacht das Reich und den dort verborgenen Schatz bis heute. Auf ihrer Reise müssen sie vielen Gefahren trotzen. Als Bilbo auf das unbekannte Wesen Gollum trifft, weiß er nicht, wie sehr ihn das nachhaltig beeinflussen wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, ServusTV, Die Mothman Prophezeiungen, Mysterythriller

Der Topjournalist John Klein (Richard Gere) verliert durch einen tragischen Unglücksfall seine Frau und hat fortan Visionen von engelsgleichen Gestalten. Die mysteriösen Zeichnungen eines mottenähnlichen Wesens, die seine Frau auf dem Totenbett zeichnete, verfolgen ihn. Auf unerklärliche Weise in die Kleinstadt Point Pleasant verschlagen, sieht sich John mit unheimlichen Geschehnissen und Fragen konfrontiert.