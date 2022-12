TV-Tipps am Donnerstag

In "Jumanji: The Next Level" (ZDF) werden vier Freunde in ein gefährliches Videospiel gesogen. In "Wolfsland: 20 Stunden" (Das Erste) wird ein harmloser Umzugstag zum Albtraum. Auf ProSieben blicken Promis zurück auf "30 Jahre Quatsch Comedy Club".

"Jumanji: The Next Level": Franklin "Mouse" Finbar (Kevin Hart, l.), Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) und Ruby Roundhouse (Karen Gillan) sind in der Wüste gelandet.

20:15 Uhr, ZDF, Jumanji: The Next Level, Fantasy

Seit ihrem letzten Abenteuer haben sich Spencer (Alex Wolff), Martha (Morgan Turner), Bethany (Madison Iseman) und Fridge (Ser'Darius Blain) ein stückweit auseinandergelebt. In den Ferien wollen sie sich wiedersehen, doch das Treffen verläuft anders als gedacht, denn Spencer lässt sich wieder in das mysteriöse Videospiel "Jumanji" hineinziehen und muss nun von seinen Freunden gerettet werden. Die Spieler sind im nächsten Level gelandet und müssen unbekannte Herausforderungen meistern.

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: 20 Stunden, Krimi

Burkhard "Butsch" Schulz (Götz Schubert) hat seine schwere Verletzung auskuriert und fühlt sich vitaler als je zuvor. Und auch Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) hat ihre Dämonen gut genug im Griff, um beinahe optimistisch und lebensfroh zu wirken. Gemeinsam schleppen die beiden Möbel in Butschs neue Wohnung, frotzeln über dies und jenes, als ein gellender Schrei durch das Treppenhaus schallt. Die beiden Polizisten eilen nach oben und finden den sterbenden Vermieter. Er wurde erstochen.

20:15 Uhr, ProSieben, 30 Jahre Quatsch Comedy Club - Legends Of Quatsch, Comedy-Show

30 Jahre Quatsch, 30 Jahre Comedy, 30 Jahre Spaß. Das muss gefeiert werden! Die Legenden des "Quatsch Comedy Clubs" betreten in dieser einmaligen Show die Bühne und feiern mit Gründer und Moderator Thomas Hermanns in der großen Jubiläums-Show aus dem Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Zu Gast sind unter anderem Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann, Ilka Bessin, Ingo Appelt und Olaf Schubert.

20:15 Uhr, VOX, Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung, Weihnachtskomödie

So kurz vor Weihnachten überrascht Scott Calvin (Tim Allen) alias Santa Clause seine Familie mit einem Urlaub am Nordpol. Doch die Idylle währt nicht lange: Jack Frost (Martin Short) hat es auf den Job des Weihnachtsmannes abgesehen und nutzt den Familientrip, um endlich die Macht am Nordpol an sich zu reißen. Um an sein Ziel zu kommen, macht er sich eine Klausel im Vertrag von Santa Clause zu Nutze, welche die beiden kurzerhand in die Vergangenheit befördert.

20:15 Uhr, 3Sat, Tief durchatmen, die Familie kommt, Komödie

Heiligabend entwickelt sich für Gundula Bundschuh (Andrea Sawatzki) zum Desaster. Ihr Mann Gerald (Axel Milberg) hatte von Anfang an keine Lust auf Weihnachten mit der Familie und ist nicht mal in der Lage, den Christbaum aufzustellen. Gundulas religiöser Bruder Hadi (Stephan Grossmann) und dessen Gattin Rose (Eva Löbau) gehen ihr notorisch auf die Nerven, die Tochter verweigert das Familienessen, Vater Edgar (Günther Maria Halmer) kämpft mit seiner leichten Alzheimer-Erkrankung, Mutter Ilse (Christine Schorn) zankt sich mit Geralds Mutter Susanne - kurz, es ist eigentlich so wie jedes Jahr.