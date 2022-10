TV-Tipps am Donnerstag

Im "Usedom-Krimi" (Das Erste) wird ein Jugendlicher tot unter einer Klippe aufgefunden. In "Marie fängt Feuer" (ZDF) sucht Marie Reiter nach einem entführten Kind. Außerdem hilft Sternekoch Frank Rosin (kabel eins) wieder Restaurants in Not.

20. Oktober 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Der Usedom-Krimi: Schneewittchen": Annett Ludwig (Christina Große, r.) hat einen grausamen Fund gemacht. © NDR/Oliver Feist

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Schneewittchen, Krimi Schulsekretärin Annett Ludwig (Christina Große) joggt am Meer. Unter einer steilen Klippe entdeckt sie einen toten Jugendlichen: Theo Jacobsen (Lasse Stadelmann), Schüler an ihrer Schule. Der 17-Jährige galt als unauffälliger Außenseiter. Karin Lossow (Katrin Sass) kennt Theo aus der Handelsschule, an der sie im Rahmen einer Projektwoche einen Kurs zu Rechtsfragen leitet. Zufällig hatte sie einen Mobbing-Angriff auf den Klassenbesten Theo beobachtet und dem Jungen ihre Hilfe angeboten. 20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft, Heimatfilm Gute Freunde von Maries (Christine Eixenberger) Eltern haben ein Pflegekind, das bei ihnen richtig aufblüht. Doch die leibliche Mutter bittet Marie um Hilfe: Sie möchte ihr Kind zurückhaben. Nachdem die Pflegeeltern davon erfahren haben, sind sie mit dem Kind in den Bergen verschwunden. Die Pflegemutter behauptet, dass es dem Jungen bei seiner leiblichen Mutter immer schlecht geht. Marie muss den Jungen finden! 20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Doku-Soap In der Gemeinde Mönchweiler im Schwarzwald betreibt Maria Thoma im Industriegebiet "Die Kantine". Eigentlich möchte sie dort hungrigen Arbeitern die Mittagspause versüßen und hat dafür auch beste Voraussetzungen: Ungefähr 2.000 Beschäftigte könnten im Gewerbegebiet bekocht werden. Aber die Kantinengäste bleiben aus und Frank Rosin wird schnell klar, warum. Schafft es der Profi auch diesmal, den Gastronomiebetrieb vor dem Aus zu retten? 20:15 Uhr, ProSieben, Love is King, Datingshow Royale Leidenschaft! Während die Bindung zwischen manch Prinz und manch Prinzessin schon tiefe Wurzeln im Schlossgarten schlägt, tun sich in den Gemächern der Bewohnerinnen und Bewohner auch zwischenmenschliche Burggräben auf. Wer feiert in dieser Folge schon große Gefühle und wer bricht stattdessen ein wahres Wortgefecht vom Zaun? Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, VOX, The Expendables 3, Action Barney Ross (Sylvester Stallone) und sein Team stehen vor einem Problem: Die Truppe soll einen Waffendeal verhindern. Doch dann stellt sich heraus, dass der Waffenlieferant der totgeglaubte Expendables-Mitgründer Conrad Stonebanks (Mel Gibson) ist. Und der beschließt kurzerhand, Ross und seine Crew töten zu lassen. Ross bleibt keine Wahl, er muss Stonebanks zuvorkommen und trommelt eine Gruppe knallharter Kerle zusammen. Gemeinsam mit einigen Jüngeren als Verstärkung läutet er eine neue Ära der Expendables ein. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de