TV-Tipps am Donnerstag

Der Anwalt Borchert (Das Erste) hat es mit einem Fall von Fahrerflucht zu tun. In "Annie und das geteilte Glück" (ZDF) wagt ein Paar eine Beziehung zu dritt. Bei "Kannste regieren?" (Sat.1) stellen sich Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Karl Lauterbach Kinderfragen.

20:15 Uhr, Das Erste, Borchert und die dunklen Schatten, Krimi

Nach einem Streit mit ihrer Mutter baut die Jugendpsychologin Julia Egger (Anna Herrmann) einen Unfall, verletzt einen Mann schwer und fährt kopflos davon. Ihre Erklärung, sie sei von einem dunklen SUV absichtlich abgedrängt worden und habe den Mann nicht gesehen, klingt für ihre Anwälte Borchert (Christian Kohlund) und Dominique (Ina Paule Klink) zunächst wenig überzeugend - zumal Julia eine Vorgeschichte mit Alkohol am Steuer hat. Während ihre jüngere Halbschwester Mavi (Flora Li Thiemann) zu Julia hält, scheinen ihre Eltern keine Hilfe zu sein.

20:15 Uhr, ZDF, Annie und das geteilte Glück, Komödie

Ralf (Thomas Loibl) liebt Annies (Bernadette Heerwagen) beste Freundin Tine (Kathrin von Steinburg) noch immer. Doch statt der Trennung schlägt Annie eine Beziehung zu dritt vor. Wieder einmal geht Ralf auf Annies unorthodoxe Idee ein. Zunächst soll Ralf während einer "Testphase" in einem festgelegten Rhythmus zwischen den beiden Frauen wechseln. Widerwillig, dann aber zunehmend selbstbewusst, stellt er fest, dass er es schafft, den Spießer in sich zu überwinden und der Ménage-à-trois etwas abzugewinnen. Vielleicht steckt ja doch ein Casanova in ihm?

20:15 Uhr, Sat.1, Kannste regieren? Baerbock, Scholz & Lauterbach zurück in der Schule, Reportage

Ukraine-Krieg, Energiekrise, Pandemie, Wetterextreme: Ein Jahr nach der Wahl stellen sich Spitzenpolitiker wieder den Fragen einer Schulklasse. Bundeskanzler Olaf Scholz lädt die Kids ins Kanzleramt ein, die Minister Annalena Baerbock und Karl Lauterbach kommen direkt in die Klasse. Wie schlägt sich die Politikprominenz angesichts der unverstellten Kinderfragen? Und können sie klare Antworten auf die brennenden Themen unserer Zeit liefern?

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Ein Quantum Trost, Actionthriller

James Bond (Daniel Craig) handelt nicht nur im Namen seiner Majestät, sondern führt nebenbei seinen ganz persönlichen Rachefeldzug: Nachdem eine Terrororganisation seine Geliebte Vesper Lynd in den Tod getrieben hat, will der Agent ihre Mörder finden. Eine Spur führt ihn schließlich nach Haiti, wo Dominic Greene (Mathieu Amalric) dubiose Geschäfte einfädelt. So wendet sich der bolivianische General Medrano (Joaquin Cosio) an Greene, um mit dessen Hilfe an die Macht des südamerikanischen Landes zu kommen. Bond begegnet der geheimnisvollen Camille (Olga Kurylenko), die noch eine ganz eigene Rechnung mit dem General zu begleichen hat.

20:15 Uhr, ZDFneo, Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star, Show

Wessen Looks überzeugen die strenge "Glow Up"-Jury und die Gastjurorinnen Hungry und Franziska Knuppe am meisten? Zehn Make-up-Artists und zwei außergewöhnliche Challenges. Gleich in der ersten Folge wird es emotional und sehr persönlich. Wer kann die Jury neben Moderator Riccardo Simonetti überzeugen? Und wer muss die Sendung bereits nach der ersten Folge verlassen?