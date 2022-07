TV-Tipps am Donnerstag

In "Pitch Perfect 2" (VOX) treten die Barden Bellas bei der A-cappella-Weltmeisterschaft an. "Die Bergretter" (ZDF) machen sich auf die Suche nach einem neugeborenen Baby. Bei "Das große Promi-Büßen" (ProSieben) werden Stars mit alten Sünden konfrontiert.

"Pitch Perfect 2": Fat Amy (Rebel Wilson) geht auf der Bühne erst so richtig ab.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect 2, Musikkomödie

Die "Barden Bellas" sind zurück! Der College-Abschluss steht bevor und Beca (Anna Kendrick), Fat Amy (Rebel Wilson) und die anderen Bellas machen sich Gedanken, wie es weitergeht. Da bekommen sie ein riesiges Problem: Nach einem extrem peinlichen Auftritt werden sie suspendiert und erhalten ein Auftrittsverbot. Ihre einzige Hoffnung ist die A-cappella-Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Wenn sie die gewinnen, sind sie gerettet. Doch das wird alles andere als leicht, denn eine Gruppe scheint ein übermächtiger Gegner zu sein. Die Bellas können sich nur zum Sieg singen, wenn sie einen unverwechselbaren Sound finden.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Mutterglück, Heimatserie

In einem Stall in den Bergen bringt eine junge Frau ganz allein ein Kind zur Welt. Bei dem Versuch, Hilfe zu holen, stürzt sie und verletzt sich schwer. Ihr Baby ist mutterseelenallein. Als die Bergretter die verletzte, bewusstlose Nele (Zoe Moore) finden, ahnen sie nicht, dass da oben noch ein Baby ist. Doch dann wird klar, dass Nele erst kürzlich entbunden hat. Die Retter machen sich auf die Suche nach dem Kind.

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen, Realityshow

Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?

20:15 Uhr, 3Sat, Die letzte Instanz, Krimi

Eine alte Dame schießt vor dem Landgericht auf den Obdachlosen Hans-Jörg Hellmer (Udo Samel), der unverletzt fliehen kann. Frau Altenburg kommt aus Görlitz und war mit ihrer Kirchengruppe in Berlin zu Besuch. Kurz darauf stirbt sie im Krankenhaus. Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) lässt dieser Fall nicht los: Die alte Dame kann den Mordversuch an Hellmer nicht allein geplant haben. Wer hat ihr die Waffe besorgt? Und was ist das Motiv?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

22:35 Uhr, VOX, Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens, Actionabenteuer

Forscherin Lara Croft (Angelina Jolie) ist mal wieder im Einsatz, und dieses Mal muss sie den geltungssüchtigen Wissenschaftler Dr. Reiss (Ciarán Hinds) daran hindern, mit Hilfe der Büchse der Pandora die Menschheit zu zerstören. Die Abenteurerin muss bei ihrer Mission nicht nur gegen die Zeit ankämpfen, sondern auch gegen ihren unfreiwilligen Partner Terry Sheridan (Gerald Butler), der sie vor Jahren einmal mit gebrochenem Herzen zurückließ.