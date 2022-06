TV-Tipps am Donnerstag

In "Freund oder Feind" (Das Erste) wird eine Ex-LKA-Beamtin in Passau von ihrer Vergangenheit eingeholt. Jennifer Lawrence und Chris Pratt kommen sich in "Passengers" (VOX) näher. In "Lady Business" (ProSieben) versuchen zwei Freundinnen ihre Beauty-Company zu retten.

23. Juni 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau": Zankl (Michael Ostrowski, l.) setzt Ahmed außer Gefecht. © BR/ARD Degeto/Hager Moss Film GmbH/Hendrik Heiden