TV-Tipps am Donnerstag

In "Ocean's 8" (ZDF) machen acht Meisterdiebinnen New York unsicher. Anwalt Borchert (Das Erste) ermittelt nach einem Taximord. In "Shape of Water" (ProSieben) schließt eine stumme Frau Freundschaft mit einem Fischwesen.

09. Juni 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Ocean's 8": Debbie Ocean (Sandra Bullock, l.), Tammy (Sarah Paulson., 2.v.l.), Nine Ball (Rihanna, M.), Lou (Cate Blanchett, 2.v.r.) und Constance (Awkwafina, r.) wollen den ganz großen Coup landen. © ZDF/Barry Wetcher