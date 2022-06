TV-Tipps am Donnerstag

Im ZDF hat der Junge Peter "Immer Ärger mit Grandpa". Ein tödlicher Scheidungskrieg beschäftigt die Ermittler im "Usedom-Krimi" (Das Erste). Auf kabel eins ist "Rosins Restaurants" mit neuen Folgen zurück.

20:15 Uhr, ZDF, Immer Ärger mit Grandpa, Komödie

Peter (Oakes Fegley) liebt seinen Grandpa (Robert De Niro) - solange dieser nur zu Besuch kommt. Doch als Peter sein Zimmer räumen muss, weil Grandpa bei der Familie einzieht, erklärt er dem Großvater den Krieg. Ziel ist es, den alten Herrn zu vergraulen und das Zimmer zurückzuerobern. Doch der schlägt zurück.

20:15 Uhr, Das Erste, Vom Geben und Nehmen: Der Usedom-Krimi

Nach ihrer Scheidung von dem Lokalpolitiker Victor Braydon (John Keogh) findet Simone Eggebrecht (Caroline Redl) Halt in der Arbeit mit Behinderten und der Freundschaft zur gelähmten Wiebke Siehl (Julia Hartmann). Simones Plan, in bester Lage ein Behindertenhotel zu errichten, wird durch anonyme Sabotageakte torpediert. Sie engagiert Patrick Horn (Max Schimmelpfennig) als Wachschützer. Als der junge Mann verschwindet, macht Simone ihren Ex-Mann und dessen Parteifreund Enno Littmann (Jörg Witte) verantwortlich und zieht Kommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) und deren Kollegen Rainer Witt (Till Firit) in ihren Rosenkrieg.

20:30 Uhr, RTL, Elizabeth II. - Ein Leben zwischen Herz und Krone, Doku

Es gibt viele Königinnen, aber nur eine Queen: Elizabeth II. bestieg mit gerade einmal 25 Jahren den Thron des Vereinigten Königreichs. Seitdem zählt sie zu den mächtigsten Frauen der Welt. Das Staatsoberhaupt wird gefeiert und umjubelt wie ein Superstar. Nur die wenigsten wissen, was für unglaubliche Dramen sich hinter den Palastmauern abgespielt haben. In der Doku werden berührende Geheimnisse einer Jahrhundert-Monarchin enthüllt.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Frank Rosin steht in dieser Folge vor der persönlichsten Rettungsaktion in seiner Karriere: Denn "Der Glückauf-Grill" in seiner Heimatstadt Dorsten, den seine Mutter Marlies Rosin vor ca. 40 Jahren eröffnet hatte, soll wiederbelebt und kernsaniert werden. Nachdem Marlies Rosin die Kultbude an eine Mitarbeiterin abgegeben hatte, ging es bergab - bis der Imbiss 2021 schließlich ganz schließen musste. Wird Frank Rosin dem Erbe seiner verstorbenen Mutter gerecht?

20:15 Uhr, VOX, Minions, Digitaltrickspaß

Es ist die Bestimmung der Minions, immer dem schlimmsten Bösewicht zu dienen. Leider haben die kleinen, treuen Helferlein nicht immer ein glückliches Händchen, den auserwählten Schurken am Leben zu halten. Nach Jahren vergeblicher Suche finden Stuart, Kevin und Bob in Scarlett Overkill, der ersten weiblichen Superschurkin, endlich ihren "neuen Meister". Die Lady beauftragt sie, die berühmten Kronjuwelen aus dem Buckingham Palace zu stehlen.