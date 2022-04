TV-Tipps am Donnerstag

In "Blind ermittelt" (Das Erste) sorgt ein Foto von Kaiserin Sissi für Aufregung. Doktor Ballouz (ZDF) gerät in ein moralisches Dilemma und in "R.E.D. 2" (VOX) versammelt Bruce Willis eine Gang aus Ex-Agenten um sich.

28. April 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Blind ermittelt - Die nackte Kaiserin": Niko (Andreas Guenther, r.) und Lassmann (Michael Edlinger) ermitteln verdeckt auf dem Kostümball. © ARD Degeto/Mona Film/Tivoli Film/Philipp Brozsek

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt - Die nackte Kaiserin, Krimi Ein Fluch liegt auf dem sagenumwobenen Lichtbild aus dem Jahr 1898, das die legendäre Kaiserin Sissi nackt auf ihrem Totenbett zeigt: Jeder, der es angeschaut hat, bezahlt kurz darauf mit seinem Leben. Als Charlotte Binder (Julia Hartmann), Nachfahrin des damaligen Hoffotografen, in den Besitz der Fotoplatte kommt, geht die unheimliche Todesserie weiter. Sonderermittler Haller (Philipp Hochmair) und sein Partner Niko (Andreas Guenther) vermuten, dass jemand mit dem Verkauf auf dem Schwarzmarkt ein Millionengeschäft machen möchte. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Alte Liebe, neue Liebe, Dramaserie Emmi (Petra Kelling) und Peter Hansen (Peter Franke) möchten sich ihren Lebenstraum erfüllen und mit dem Boot nach Paris fahren. Doch Doktor Ballouz' (Merab Ninidze) Diagnose stellt die beiden vor eine große Herausforderung. Er diagnostiziert Darmkrebs bei Emmi, der in diesem Stadium nicht mehr heilbar ist. Peter erfährt früher von der Diagnose und bittet Ballouz, seiner Frau nichts zu sagen, damit sie die letzten Tage unbeschwert erleben kann und sie die Reise antreten können. 20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow Gemeinsam treten Alexander Herrmann und Hanna Reder gegen das Herausforderteam Lisa Angermann und Robin Pietsch an - und braten, frittieren, brutzeln mit alltäglichen - und manchmal auch überraschenden - Kühlschrank-Schätzen um die Koch -Ehre. Welches Team gewinnt, entscheiden die Besitzer der jeweiligen Kühlschränke. 20:15 Uhr, VOX, R.E.D. 2 - Noch älter. Noch härter. Noch besser, Actionkomödie Eigentlich will Frank Moses (Bruce Willis) nur sein Rentnerleben gemeinsam mit Freundin Sarah (Mary-Louise Parker) genießen. Doch dann wird er von seiner turbulenten Vergangenheit eingeholt: Als er sich auf der Beerdigung seines besten Freundes und ehemaligen Kollegen Marvin (John Malkovich) befindet, wird er plötzlich von einer Gruppe FBI-Agenten verhaftet. Ihm wird vorgeworfen an der Aktion "Nightshade" beteiligt gewesen zu sein - einer Aktion, bei der vor 25 Jahren eine Atombombe verschwand und nie wieder auftauchte. Der Beginn einer rasanten Wahrheitssuche. 20:15 Uhr, kabel eins, Entgleist, Thriller Als Charles (Clive Owen) im Zug zur Arbeit die attraktive Lucinda (Jennifer Aniston) kennenlernt, scheint die Chemie zwischen beiden sofort zu stimmen. Beide sind verheiratet, doch das hält sie nicht davon ab, sich in einem nahegelegenen Hotel zu einem Schäferstündchen einzumieten. Kurz vor dem Akt jedoch stürmt der Verbrecher LaRoche (Vincent Cassel) das Hotelzimmer und überwältigt die beiden.