TV-Tipps am Donnerstag

Privatdetektiv Zankl bekommt in "Der Fluss ist sein Grab" (Das Erste) einen Auftrag, auf den er gerne verzichtet hätte. In Sat.1 müssen Kochprofis mit Zutaten aus fremden Kühlschränken zaubern. "Marvel's The Avengers" (VOX) raufen sich zusammen, um gegen Loki anzutreten.

07. April 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Der Fluss ist sein Grab": Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) steht vor einem Dilemma. © BR/ARD Degeto/Hager Moss Film Gm

20:15 Uhr, Das Erste, Der Fluss ist sein Grab. Ein Krimi aus Passau, Krimi Ein Mann auf der Suche nach seinem Sohn: Adil Bahdari (Husam Chadat) kommt von Berlin nach Passau, nachdem ein Angler am Ufer der Donau eine teure Uhr mit einer Widmung auf der Rückseite gefunden hat. Die Uhr war ein Geschenk Adil Bahdaris an seinen Sohn Ahmed (Timo Fakhravar), von dem er seit geraumer Zeit nichts mehr gehört hat. Er beauftragt Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) mit der Suche nach seinem Sohn. Und damit ausgerechnet jenen Mann, der Ahmeds Tod herbeigeführt hat. 20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow Profikoch Alexander Kumptner und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder treten in Wettstreit mit wechselnden Profikochduos mit höchster kulinarischer Kompetenz. Die Aufgabe: leckere Mahlzeiten zu zaubern - mit den Zutaten aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd. 20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Baby auf Probe, Heimatdrama Alina Moosleitner (Anne-Marie Lux) und ihr Freund Tim (Sebastian Griegel) sind sicher: Sie können Eltern sein wie alle anderen auch. Lena Lorenz befürchtet jedoch, dass sie sich überschätzen, denn beide sind intelligenzgemindert. Können sich Alina und Tim vorstellen, was es bedeutet, Verantwortung für ein Baby zu übernehmen? Alinas Mutter Regine (Ulrike Folkerts) hat Angst, man würde ihnen das Kind wegnehmen. Lena (Judith Hoersch) schlägt deshalb ein "Baby auf Probe" vor. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, VOX, Marvel's The Avengers, Superhelden-Action Durch ein Bündnis mit einer außerirdischen Rasse ist Thors Halbbruder Loki (Tom Hiddleston) zu einer mächtigen Bedrohung geworden. Nick Fury (Samuel L. Jackson), Leiter der S.H.I.E.L.D.-Organisation, sieht nur eine Möglichkeit, die Erde vor dem Untergang zu schützen: Er versammelt Superhelden, die als Team gegen Loki kämpfen sollen. Es gelingt ihm, Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner) und Captain America (Chris Evans) für das Projekt zu gewinnen, doch die Helden sind durchweg eigenwillige Einzelkämpfer. 20:15 Uhr, rbb, Saiten des Lebens, Drama Der renommierte Cellist Peter (Christopher Walken) erhält eine Diagnose, die nicht nur sein Leben komplett verändert, sondern auch die gemeinsame Zukunft der drei Musiker, mit denen er seit Jahrzehnten in einem Streichquartett spielt und befreundet ist. Bald brechen zwischen den Musikern lange verdrängte Konflikte hervor, die ihre Freundschaft aus den Fugen zu bringen drohen. Und dann steht auch noch das Jubiläumskonzert des Quartetts bevor, ihr womöglich letzter gemeinsamer Auftritt.