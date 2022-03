TV-Tipps am Donnerstag

In "Zu jung zu sterben" (Das Erste) suchen Passauer Ermittler eine diebische Studentin. Paul Rudd geht als "Ant-Man" (VOX) auf Verbrecherjagd und im ZDF sorgt sich die Hebamme Lena Lorenz um ein untergewichtiges Baby.

20:15 Uhr, Das Erste, Zu jung zu sterben. Ein Krimi aus Passau, Krimi

Ein Passauer Restaurantbesitzer (Miguel Abrantes Ostrowski) engagiert den österreichischen Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) für die Suche nach seiner Freundin Lina (Lea Perlinger), die ihm durchgebrannt ist. Er vermisst 50.000 Euro, zehn Luxusuhren und Kokain. Für die Suche nach der diebischen Studentin rekrutiert Zankl die in Passau immer noch im Zeugenschutz lebende Berliner Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger).

20:15 Uhr, VOX, Ant-Man, Actionkomödie

Der smarte Superdieb Scott Lang (Paul Rudd) besitzt, dank eines Spezialanzugs von Dr. Henry "Hank" Pym (Michael Douglas), die Fähigkeit auf Ameisengröße zu schrumpfen und seine Kräfte zu vervielfachen. Damit Pyms ausgefallene Technologie nicht weiter militärisch genutzt wird, beauftragt dieser den Trickbetrüger Lang, seinen skrupellosen Gegner Darren Cross (Corey Stoll) zu sabotieren und dessen Ant-Man-Spezialanzug zu entwenden. Doch Lang muss zuvor ein Superheldentraining absolvieren.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Perfekte Familie, Heimatdrama

Fast fühlt sich Lena Lorenz (Judith Hoersch) überrumpelt, als sie von Magdalena Zenner (Julia Malik) als Hebamme engagiert wird. Denn das Baby der erfolgreichen Geschäftsfrau ist schon drei Wochen alt. Doch Magdalena Zenner hat keine Zeit für Erklärungen. Mit ihrem Mann Konrad (Michael Rast) führt sie ein Trachtengeschäft und entwirft eigene Kleider. Zum Glück ist die kleine Svea ein ruhiges Baby. Zu ruhig, wie Lena findet. Und zu leicht. Svea hat seit der Geburt kaum zugenommen.

20:15 Uhr, RTL, Einsatz in den Alpen - Der Armbrustkiller, Thriller

Die ungleichen Brüder Tom (Jochen Matschke) und Sebastian Falk (Peter Fieseler) kämpfen als Ermittler beim Alpin-Kommando der Innsbrucker Polizei Tag für Tag für Gerechtigkeit. Als "Der Armbrustkiller" in den Bergen sein Unwesen treibt, setzt Tom alles daran, den Serienmörder zu stellen - und verstößt dabei nicht nur gegen jedes polizeiliche Protokoll, sondern bringt auch sich selbst in Lebensgefahr. Doch dann rückt eine neue Spur den Fall in ein anderes Licht.

22:35 Uhr, VOX, Tomb Raider, Actionabenteuer

Sieben Jahre nach dem Verschwinden des Abenteurers Lord Richard Croft (Dominic West) begibt sich dessen Tochter Lara (Alicia Vikander) auf die Suche nach ihm. Sie führt Lara zum letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Vaters, einer einsamen Insel vor der japanischen Küste. Bald stellt sich heraus, dass Lara in eine Falle gelockt wurde. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt, den Lara nur gewinnen kann, wenn sie genauso viel Köpfchen und Kampfgeist beweist wie ihr Vater.