TV-Tipps am Donnerstag

Im "Amsterdam-Krimi" (Das Erste) misslingt der Einsatz gegen einen Drogenring. Die Hebamme Lena Lorenz (ZDF) trifft auf eine verschwiegene Esoterikerin und bei VOX sucht Idris Elba als Revolvermann nach dem "dunklen Turm".

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis, Krimi

Alex Pollack (Hannes Jaenicke) schlüpft in die Rolle eines Undercover-Ermittlers, um einen Dealer-Ring zu zerschlagen. Der deutsche Kripo-Beamte mit Dienstort Amsterdam heuert bei dem Reedereibesitzer Heesters (Frank Lammers) an, der mit seinen Fischlieferungen große Mengen an Kokain schmuggelt. Bei der Übergabe einer millionenschweren Drogenfracht plant Pollack, die komplette Bande hochgehen zu lassen. Als die Gangster jedoch zwischen den gefrorenen Fischen die Leiche eines indonesischen Matrosen entdecken, ändern sie in letzter Sekunde ihren Plan.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Freiheit, Heimatdrama

Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) findet allmählich wieder in den Alltag zurück. Doch die hochschwangere Lilly Waldhauser (Teresa Klamert) lehnt ihre Unterstützung ab - obwohl ihr Kind in einer gefährlichen Querlage liegt. Lilly lebt in einer Gemeinschaft, die sich rund um die charismatische Marthe Gerber (Doris Schretzmayer) zusammengefunden hat. Marthe propagiert eine natürliche Geburt und lehnt jegliche schulmedizinische "Einmischung" ab. Doch damit bringt sie Lilly und das Baby in Lebensgefahr.

20:15 Uhr, VOX, Der dunkle Turm, Fantasyhorror

Roland Deschain (Idris Elba) kann mit seinem Colt schießen wie kein anderer. Als letzter seiner Art befindet er sich im ewigen Kampf mit Walter O'Dim (Matthew McConaughey), dem Mann in Schwarz. Roland tut alles, damit dieser den Dunklen Turm nicht zerstört, der den ganzen Kosmos zusammenhält. Das Schicksal aller Welten steht auf dem Spiel, als das Gute und das Böse in einer fulminanten Schlacht zusammenkrachen. Kann der Revolverman den Dunklen Turm vor O'Dim wirklich schützen?

20:15 Uhr, RTL, Balko Teneriffa, Krimiserie

15 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Fall treffen die ehemaligen Ermittler Balko (Jochen Horst) und Krapp (Ludger Pistor) in Teneriffa wieder aufeinander. Während sich Balko nach dem Tod seiner spanischen Frau voller Selbstmitleid dem Alkohol ergibt, könnte es bei Krapp, der mittlerweile als Ministerialdirigent des Verteidigungsministeriums tätig ist und nur noch im Privatjet reist, nicht besser laufen. Zumindest bis er nach einer Party des deutschen Waffenherstellers Oswald (Jan Henrik Stahlberg) in Puerto de la Cruz des Mordes an einer Kellnerin beschuldigt wird.

22:05 Uhr, VOX, Riddick - Überleben ist seine Rache, Fantasy

Von den eigenen Leuten verraten und schwerverletzt, muss sich Riddick (Vin Diesel) auf einem unbewohnten Wüstenplaneten durchschlagen. Als er sich gerade vermeintlich in Sicherheit gebracht hat, zieht am Horizont ein tödlicher Regen auf und Riddick bleiben nur wenige Tage, um den Planeten zu verlassen. Obwohl er um die Gefahr weiß, setzt er von einer verlassenen Station einen Notruf ab. Dieser lockt eine Truppe skrupelloser Kopfgeldjäger an.