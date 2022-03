TV-Tipps am Donnerstag

Im "Amsterdam-Krimi" (Das Erste) landet eine Frau in den Fängen von Zuhältern. In "Unstoppable - Außer Kontrolle" (VOX) rast ein Güterzug mit giftigen Chemikalien auf eine Stadt zu. "Der Baader Meinhof Komplex" (Tele 5) schildert die Aktionen der linksextremistischen Terrorgruppe RAF.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Das Mädchen ohne Namen, Krimi

Die junge Weißrussin Laila (Carina de Vroome) erlebt bei ihrer Ankunft in Amsterdam eine böse Überraschung. Statt als Saisonkellnerin in der Gastronomie arbeiten zu können, landet sie in den Fängen von brutalen Zuhältern. Im Bordell von Nachtclubbesitzer Jos Zwolsman (Mike Reus) muss Laila "ihre Schulden" für die "Jobvermittlung" abarbeiten, um ihren Pass zurückzubekommen. Als sie spontan einen Fluchtversuch unternimmt, weckt die mutige Frau das Interesse der Amsterdamer Kripo. Kommissar Bram de Groot (Fedja van Huêt) und sein deutscher Kollege Alex Pollack (Hannes Jaenicke), die seit langem das Etablissement erfolglos observieren, werben sie als Informantin an.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Was bleibt, Familienserie

Große Veränderungen stehen Martin Gruber (Hans Sigl) bevor: Lilli (Ronja Forcher) hat gekündigt. Sie überlegt, künftig bei ihrem Freund Robert (Timon Ballenberger) in der Werkstatt mitzuarbeiten. Franziska (Simone Hanselmann) wird Johann zu sich nehmen. Obwohl ihre Genesungsfortschritte alle positiv stimmen, fällt der Familie der Abschied von Martins neugeborenem Sohn schwer. Ein Anruf aus der Schule lenkt von den privaten Sorgen ab. Der 16-jährige Fabian (Matteo Miska) sei mit akuter Atemnot im Unterricht zusammengebrochen.

20:15 Uhr, VOX, Unstoppable - Außer Kontrolle, Thriller

Ein führerloser Güterzug, der giftige Chemikalien transportiert, rast auf eine Stadt zu. Können der erfahrene Ingenieur Frank (Denzel Washington) und der junge Schaffner Will (Chris Pine) den Zug stoppen und eine Katastrophe verhindern? Mithilfe einer separaten Lokomotive verfolgen sie den entgleisten Zug. Eine aussichtslose Situation?

20:15 Uhr, Tele 5, Der Baader Meinhof Komplex, Politdrama

Sie sind gegen die deutsche Politik nach dem Faschismus und wählen einen radikalen Weg: Andreas Baader (Moritz Bleibtreu), Ulrike Meinhof (Martina Gedeck) und Gudrun Ensslin (Johanna Wokalek) gründen die Rote Armee Fraktion, kurz RAF. Zwischen 1967 und 1977 terrorisieren sie zehn Jahre lang die Bundesrepublik mit Entführungen, Überfällen, Morden. Polizei und Staat scheinen machtlos.

22:20 Uhr, VOX, The Equalizer, Thriller

Der kampferprobte Elite-Soldat Robert McCall (Denzel Washington) hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht, um nach diversen verdeckten Operationen seines Spezialkommandos untertauchen und ein ruhiges Leben als Abteilungsleiter in einem Baumarkt in Boston führen zu können. Doch eines Tages muss er seinen selbstgewählten Ruhestand aufgeben. Denn er sieht sich gezwungen, die befreundete russische Prostituierte Teri (Chloe Moretz), vor ihrem gewalttätigen Zuhälter zu beschützen.