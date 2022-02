TV-Tipps am Donnerstag

In "Die russische Spende" (Das Erste) stößt Dr. Hoffmann auf illegale Machenschaften. "Der Bergdoktor" (ZDF) muss um die Existenz seines Hofes fürchten. Und VOX zeigt den Sci-Fi-Blockbuster "Star Wars: Das Erwachen der Macht".

20:15 Uhr, Das Erste, Dr. Hoffmann - Die russische Spende, Krimi

Nicht zum ersten Mal opfert Dr. Felix Hoffmann (Kai Wiesinger) den gemütlichen Fernsehabend für den Einsatz in der Notaufnahme. Da ahnt der Stationsarzt noch nicht, welche Folgen die nächsten Stunden für ihn und seine Freundin Celine (Isabell Polak) haben werden. Als ein Patient noch in der Notaufnahme verstirbt, glaubt Dr. Hoffmann nicht an einen natürlichen Tod. Der Ukrainer Mischa Tschenkow gehörte zu einer Putzkolonne des Krankenhauses und war für ihn daher kein Unbekannter. Zudem wurde er kürzlich gesund aus der Klinik entlassen - doch seine Patientenakte ist verschwunden.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Extreme, Familienserie

Martin Gruber (Hans Sigl) steht vor einer Zerreißprobe: Im Kampf um das Sorgerecht für ihren Enkel sperrt Thea Hochstetter (Claudia Wenzel) die Abfüllanlage für die Grubermilch und bedroht somit die Existenz des Hofes. Beruflich steht er auch vor einer Entscheidung: Bergsteigerin Nima Surländer (Katrin Heß) bittet ihn um ein Rezept für ein starkes Beruhigungsmittel. Sie nimmt es, seit ihr Freund Tobias Junger (François Goeske) zur lebensgefährlichsten Klettersportart überhaupt gewechselt ist - Free-Solo.

20:15 Uhr, VOX, Star Wars: Das Erwachen der Macht, Sci-Fi-Saga

30 Jahre nach der Rückkehr der Jedi-Ritter und der Vernichtung des zweiten Todessterns ist die Terrorherrschaft noch nicht endgültig besiegt. Ein Imperium namens "Erste Ordnung" macht den Rebellen nun zu schaffen. Also werden die Kräfte gebündelt, indem sich Sturmtruppler Finn (John Boyega), die Plünderin Rey (Daisy Ridley) und Rebellenpilot Poe (Oscar Isaac) zusammentun. Ihnen gegenüber stehen Kylo Ren (Adam Driver) und General Hux (Domhnall Gleeson), der die Sturmtruppen-Offizierin Phasma (Gwendoline Christie) befehligt.

20:15 Uhr, Tele 5, Sleepless Night - Nacht der Vergeltung, Thriller

Als Cop Vincent (Tomer Sisley) eine große Menge Kokain von einigen Drogendealern stiehlt, rächen sich diese, indem sie seinen Sohn kidnappen und mit seiner Ermordung drohen - sollte der Stoff nicht binnen kürzester Zeit wieder auftauchen.

20:15 Uhr, Servus TV, Punch-Drunk Love, Liebeskomödie

Es muss sich etwas ändern im unausgefüllten Leben von Barry Egan (Adam Sandler). Sein neu gegründetes Kleinunternehmen erzielt nicht die nötigen Gewinne, seine sieben Schwestern tyrannisieren ihn und es scheint keinen Ausweg aus seinem tristen Single-Dasein zu geben. Sein Leben wird noch komplizierter, als er, um seiner Einsamkeit zu entkommen, bei einer Telefonsex-Nummer anruft.