TV-Tipps am Donnerstag

Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) fordert ein makabrer Leichenfund die Kommissare. Der "Bergdoktor" (ZDF) macht sich Sorgen um eine junge Patientin. Für die Kandidaten von "Rosins Heldenküche" (kabel eins) geht es in die Welt des Caterings.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Tod im roten Kleid

Eine halbverweste Leiche im roten Kleid stellt Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und das Ermittlerteam von Split vor ein kriminalistisches Rätsel: Das Opfer war bereits mindestens eine Woche tot, als es aus großer Höhe von einem Felsen geworfen wurde. Nicht nur der zerschmetterte Körper, sondern auch die Identität lassen den Fall ungewöhnlich erscheinen: Es handelt sich um einen jungen Mann. Für den örtlichen Polizeichef Mikec (Thomas Dehler) ist klar, dass dies kein Einheimischer gewesen sein kann.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Endlich Leben, Familienserie

Dem Bergdoktor (Hans Sigl) kommt die Abstoßungsreaktion seiner transplantierten Patientin Chiara (Leonie Wesselow) merkwürdig vor. Die OP liegt nämlich bereits elf Monate zurück. Während Martin Chiaras Cortison-Dosis erhöht und mit Alexanders Unterstützung mögliche Differenzialdiagnosen ausschließen möchte, verweigert sich die junge Frau zunehmend den Versuchen ihres Arztes und ihrer Eltern, den Symptomen auf den Grund zu gehen. Sie möchte endlich ein selbstbestimmtes Leben führen.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Dancer, Tanzshow

In vier großen Liveshows bringen sieben prominente Undercover-Dancer mit spektakulären Tanz-Inszenierungen die "The Masked Dancer"-Bühne zum Beben, das Studio zum Kochen und die Zuschauer sowie das Rateteam zum Rätseln: Welche Stars tanzen unter den Masken? "The Masked Singer"-Legende Matthias Opdenhövel moderiert.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob, Dokusoap

Heute werden Frank Rosins Helden bei ihren Aufgaben in die Welt des Caterings eingeführt - hier kommt es auf Schnelligkeit, Präzision und die Präsentation der Gerichte an. Unterstützung erhält der Sternekoch dabei von Georg Broich, dem Besitzer eines der größten Cateringunternehmen in Deutschland. Für den Sieger geht es in die VIP-Lounge des Fußballstadions von Borussia Mönchengladbach, wo das Catering für ein Bundesliga Spiel vorbereitet wird.

21:40 Uhr, ZDFneo, The Kids Are All Right, Tragikomödie

Als Joni (Mia Wasikowska) 18 Jahre alt wird, sucht sie gemeinsam mit ihrem Halbbruder Laser (Josh Hutcherson) nach ihrem biologischen Vater (Mark Ruffalo). Denn die Geschwister sind Kinder eines lesbischen Ehepaares. Beide Eltern wurden schwanger durch künstliche Befruchtung, vom selben Samenspender, dem Betreiber eines Bio-Restaurants. Als Joni und Laser ihren sehr lockeren und entspannten Erzeuger finden und ihren Müttern vorstellen, gerät ihr harmonisches Familienleben durcheinander.