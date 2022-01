TV-Tipps am Donnerstag

In "Gott, Du kannst ein Arsch sein" (RTL) will sich ein todkrankes Mädchen nach Paris absetzen. Der Mord im Umfeld einer Hundepension beschäftigt die Ermittler in "Nord bei Nordwest" (Das Erste). In "Lucy" (VOX) entwickelt Scarlett Johansson durch Drogen eine mörderische Intelligenz.

20. Januar 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Gott, Du kannst ein Arsch sein": Stefan "Steve" Matarella (Max Hubacher) trifft Steffi Pape (Sinje Irslinger). © RTL / Thomas Kost

20:15 Uhr, RTL, Gott, Du kannst ein Arsch sein, Drama Die 16-jährige Steffi (Sinje Irslinger) hat gerade die Realschule abgeschlossen und freut sich auf die Abschlussfahrt nach Paris. Doch bei Routineuntersuchungen werden Auffälligkeiten in ihrem Blutbild festgestellt und bald darauf ist klar: Es ist Krebs. Unheilbar. Die Welt von Familie Pape bricht zusammen. Als Steffi den Motorradakrobaten Steve (Max Hubacher) kennenlernt, der vor seinem autoritären Vater flüchtet und ihr anbietet, sie nach Paris zu fahren, zögert sie nicht. 20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Wilde Hunde, Krimi Eine Spur in der Mordermittlung zum Tod des Denunzianten Frank Schuster führt Hauke (Hinnerk Schönemann) und Hannah (Jana Klinge) zur örtlichen Hundepension von Kai Schwarz (Uke Bosse). Derweil muss Jule (Marleen Lohse) in der Gemeinschaftspraxis Jacobs-Christiansen die Hündin von Herbert Winter (Felix Knopp) notoperieren. Das Tier hatte offenbar todbringende Köder gefressen. Jule und Winter suchen nach Hinweisen, wer diese Köder ausgelegt haben könnte. 20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Scheinwelten, Familienserie Martin Gruber (Hans Sigl) hadert: Franziska (Simone Hanselmann) wird kurz vor der Geburt des gemeinsamen Kindes nach New York gehen. Ist die gefällte Entscheidung richtig? Je näher der Abflug rückt, desto mehr zweifelt er. Ablenkung erfährt Dr. Gruber durch die Patientin Alina Wagner (Cynthia Micas), die mit ihrem Partner Sebastian Rutloff (Jaime Ferkic) auf einer Berghütte lebt und einen Krampfanfall erleidet. Durch einen schweren Autounfall hatte sich die Berlinerin ein Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. 20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Dancer, Tanzshow In vier großen Liveshows bringen sieben prominente Undercover-Dancer mit spektakulären Tanz-Inszenierungen die "The Masked Dancer"-Bühne zum Beben, das Studio zum Kochen und die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie das Rateteam zum Rätseln. Welche Stars tanzen unter den Masken? Wie gewohnt moderiert Matthias Opdenhövel. 20:15 Uhr, VOX, Lucy, Actionthriller Durch die Schuld eines Freundes gerät Lucy (Scarlett Johansson) in die Hände südkoreanischer Gangster. Von ihnen wird sie gezwungen, eine neuartige Droge außer Landes zu schmuggeln - mit fatalen Folgen. Durch einen Unfall wird die Substanz in ihrem Körper freigesetzt und beginnt die Leistungsfähigkeit ihres Gehirns kontinuierlich zu steigern. Doch was passiert, wenn ein Mensch über eine schier grenzenlose Intelligenz verfügt?