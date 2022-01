TV-Tipps am Donnerstag

"Dracula Untold" (VOX) erzählt von den Ursprüngen des Vampirfürsten. In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) wird ein Polizist der Kindesentführung verdächtigt. Der "Bergdoktor" (ZDF) muss sich unterdessen um eine verunglückte Skifahrerin kümmern.

20:15 Uhr, VOX, Dracula Untold, Fantasydrama

Die Vorgeschichte des bekanntesten Vampirs der Welt erzählt von dem transsilvanischen Fürsten Vlad (Luke Evans). In die Geschichte als Vlad, der Pfähler eingegangen, will dieser verhindern, dass Jungen von den Osmanen verschleppt und zu Soldaten im Dienste des Sultans ausgebildet werden, so wie es einst sein Schicksal war. Doch um die Osmanen zu besiegen, muss Vlad einen Pakt eingehen, welcher einen Preis verlangt, der nicht von dieser Erde zu stammen scheint.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest - Der Ring, Krimi

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) wird als Ermittler von Kollegin Hannah Wagner (Jana Klinge) aufs Äußerste gefordert. Ein zufälliges Wiedersehen mit dem Kieler Polizisten Jost Striesow (Jakob Benkhofer) bringt Hannah dazu, ihren Ex-Kollegen Lasse (Thomas Niehaus) anzurufen, mit dem sie mal eine Affäre hatte. Dabei kommt ans Tageslicht, dass Striesow anscheinend von einem mächtigen Kieler Drogenring geschmiert wurde und jetzt auf der Flucht ist. Er soll ein Mädchen entführt haben, um dessen Aussage in einem Strafprozess zu verhindern.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Kalte Stille, Heimatserie

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht) genießen ihren Urlaub im Schnee. Plötzlich taucht ein verängstigtes Mädchen vor ihrer Hütte auf. Es spricht nicht, aber schreibt in den Schnee: "Hilfe". Die Brüder folgen dem Mädchen durch den Tiefschnee und finden eine verunglückte Skifahrerin. Nina Dorfmeister (Katia Fellin) war mit der kleinen Flora (Yuna Bennett) auf einer Skitour. Trotz ihrer Benommenheit drängt sie Martin, Flora nach Hause zu deren Mutter zu bringen

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Dancer, Tanzshow

In vier großen Liveshows bringen sieben prominente Undercover-Dancer mit spektakulären Tanz-Inszenierungen die "The Masked Dancer"-Bühne zum Beben, das Studio zum Kochen und die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie das Rateteam zum Rätseln. Welche Stars tanzen unter den Masken? Wie gewohnt moderiert Matthias Opdenhövel. In der ersten Folge wurde Ute Lemper (58) als das Glühwürmchen enttarnt.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob, Dokusoap

In seinem zweimonatigen Gastro-Bootcamp will Frank Rosin herausfinden, wer von seinen Helden geeignet ist, um eine Ausbildung in der Spitzengastronomie anzutreten. Dabei will er ihnen erstmal die Basics vermitteln. Bei einem Ausflug auf den Rinderhof sollen sie heute lernen, wo unser Fleisch herkommt und müssen dabei im Stall richtig mit anpacken. Für die Challenge zeigt der Sternekoch, wie man aus Hackfleisch die perfekten Frikadellen macht.