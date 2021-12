TV-Tipps am Donnerstag

Anwalt Borchert sucht im "Zürich-Krimi" (Das Erste) nach einem entführten Jungen. In "Zwischen zwei Leben" (Sat.1) kämpfen Kate Winslet und Idris Elba nach einem Flugzeugabsturz ums Überleben. Leonardo DiCaprio gibt in "Catch Me If You Can" (RTLzwei) den charmanten Hochstapler.

30. Dezember 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Der Zürich-Krimi: Borchert und der verlorene Sohn": Borchert (Christian Kohlund, r.) hält Julian (Johannes Meister) zurück. © ARD Degeto/Roland Suso Richter