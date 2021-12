TV-Tipps am Donnerstag

Kommissar Dupin (Das Erste) untersucht im sagenumwobenen Wald von Brocéliande einen Mord. Der Weihnachtsmann muss in "Santa Clause 2" (Sat.1) seinen Sohn retten. In "Ich - Einfach unverbesserlich" (VOX) fürchtet der Superschurke Gru um seinen schlechten Ruf.

"Kommissar Dupin: Bretonische Geheimnisse": Eigentlich wollte Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) nur einen Ausflug in den Wald von Brocéliande machen.

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonische Geheimnisse, Krimi

Der verwunschene Wald von Brocéliande ist für die Bretonen von besonderer Bedeutung: Hier soll eine der größten Sagen, die Geschichte um König Artus, ihren Ursprung haben. Auch für Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) ist dieser Wald mit wunderbaren Kindheitserinnerungen verknüpft. Bei einem spontanen Besuch an dem mythenverhangenen Ort stößt er auf die verstörte Blanche Cadiou (Oona von Maydell), die gerade die Leiche ihres Mannes gefunden hat. Fabien Cadiou (Matthias Schendel) wurde erschossen - ein Mord in dem beschaulichen Dorf, in dem jeder jeden kennt!

20:15 Uhr, Sat.1, Santa Clause 2: Eine noch schönere Bescherung, Weihnachtsspaß

Seit acht Jahren macht Scott Calvin (Tim Allen) den Job als Weihnachtsmann und die Elfen am Nordpol feiern ihn als den besten Santa, den sie je hatten. Doch dann gibt es Probleme: Scotts Sohn Charlie (Eric Lloyd) steht auf der Liste der "bösen Kinder". Außerdem hat Scott das Kleingedruckte in seinem Weihnachtsmann-Vertrag überlesen: Er muss innerhalb eines Monats heiraten, um den Job als Santa zu behalten.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Augen auf, Heimatserie

Kilian Wilks (Jens Münchow) Ehefrau Frederike (Rhea Harder-Vennewald) liegt nach einem Skiunfall seit acht Monaten im Koma, ohne Hoffnung auf Besserung. Inzwischen ist er glücklich mit der Sportlehrerin Isabel Lombardi (Annika Olbrich) liiert, mit der er ein gemeinsames Leben in der Schweiz plant. Die Beziehung hält er bisher noch vor seiner Tochter Nina (Nadja Maier) geheim. Als Kilian Nina von den Umzugsplänen erzählt, reagiert sie hoch emotional und haut ab. Unterwegs trifft sie auf Markus, der das aufgebrachte Mädchen beruhigen will.

20:15 Uhr, VOX, Ich - Einfach unverbesserlich, Digitaltrickspaß

Als das kriminelle Genie Gru vom ersten Platz der Superschurken-Liste verdrängt wird, plant er den Super-Clou, um sich zurück an die Spitze der besten Kriminellen weltweit zu kämpfen. Mit Hilfe seiner treuen Minions-Armee, plant er den ultimativen Raubzug. Konkurrent Vector weiß seinen Gegner jedoch geschickt auszuspielen und durchkreuzt seine Pläne.

20:15 Uhr, RTLzwei, Liebe braucht keine Ferien, Romanze

Die erfolgreiche Unternehmerin Amanda (Cameron Diaz) und die Journalistin Iris (Kate Winslet) haben beide kein Glück in der Liebe. Über einen Zufall lernen sich die beiden Frauen kennen und entscheiden kurzerhand, während der Weihnachtsferien, ihr Haus mit der jeweils anderen zu tauschen. Wie sehr sich durch diesen Entschluss das Leben der beiden Singles verändern wird, hätte keine der beiden jemals vermutet.