TV-Tipps am Donnerstag

In "Wolfsland" (Das Erste) wird ein Polizeimeister gezielt von einem Auto überfahren. VOX zeigt den Märchenklassiker "Cinderella" als Realfilm mit Starbesetzung. Die "Bergretter" (ZDF) müssen zwei Teenager aus einer brennenden Hütte retten.

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: Die traurigen Schwestern, Krimi

Polizeiobermeister Raaben wird tot auf dem Parkplatz am Berzdorfer See gefunden. Offenbar sehr gezielt und mehrfach von einem Auto überfahren. Ein neuer Fall für Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) und ihren Kollegen Butsch (Götz Schubert). Der aber ist auch zwei Monate nachdem er bei einem Schusswechsel schwer verletzt wurde, noch längst nicht wieder der Alte. Körperlich versehrt, auf Hilfsmittel und Helfer angewiesen, interessiert er sich für nichts und hat seinen kämpferischen Esprit vollkommen verloren.

20:15 Uhr, VOX, Cinderella, Märchenfilm

Als der Vater der jungen Ella (Lily James) nach dem Tod der Mutter erneut heiratet, zieht die Stiefmutter (Cate Blanchett) samt ihren Töchtern bei ihnen ein. Von nun an ändert sich das Leben von Ella dramatisch: Die Stiefmutter degradiert Ella zur Dienstmagd. Als der König einen Ball veranstaltet, um für seinen Sohn eine Frau zu finden, möchte Ella daran teilhaben. Dies aber wird ihr von der neuen Mutter verboten.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Verbrannte Erde, Heimatserie

Johannas Beerdigung steht bevor, zu der auch Mia (Mia-Sophie Ballauf) und Tobias (Markus Brandl) gekommen sind, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Nur Markus (Sebastian Ströbel) droht wegen eines dramatischen Einsatzes die Beisetzung zu verpassen. Die beiden Teenager Lina (Tabea Willemsen) und Felix (Ludwig Senger) haben ihre Prüfung im Team der Jugendbergretter bestanden. Sie wollen den Erfolg mit einer romantischen Nacht in der Hütte von Linas Vater Tom (Mathis Reinhardt) feiern. Die endet jedoch dramatisch: Ein Feuer bricht in der Hütte aus.

20:15 Uhr, ProSieben, Surprise! Die Bruce Darnell Show

Großer Aufwand, große Wirkung: Nach einzigartigen Inszenierungen und ohne die geringste Ahnung stehen einige Überraschungs-Gäste plötzlich im Studio vor Bruce Darnell - begleitet von ihrem Lockvogel, der sie vorab für die Show vorgeschlagen hat. Für sie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Was genau? Überraschung! Nur so viel: Bruce Darnell schenkt seinen Gästen in "Surprise! Die Bruce Darnell Show" unvergessliche Momente.

22:20 Uhr, Sat.1, Die Insel der besonderen Kinder, Fantasydrama

Seit jeher erzählt Jacobs (Asa Butterfield) Großvater Abraham von einer Insel, auf der er mit Kindern lebte, die magische Fähigkeiten besaßen. Nach dessen Tod reist der 16-jährige Jacob dorthin. Er findet eine verlassene Ruine, doch es scheint, als gebe es die Kinder aus Abrahams Geschichten noch - und zwar unter der Obhut einer gewissen Miss Peregrine (Eva Green).