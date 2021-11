TV-Tipps am Donnerstag

Im "Flensburg-Krimi" (Das Erste) wird die Leiche eines Dänen an der Förde angespült. Die "Bergretter" (ZDF) müssen eine verschwundene Teamkollegin suchen. Bei VOX gibt Angelina Jolie die rachsüchtige Fee in "Maleficent".

20:15 Uhr, Das Erste, Der Flensburg-Krimi: Der Tote am Strand, Krimi

An der Flensburger Förde wird die Leiche des aus Dänemark stammenden Christian Rommedahl angespült. In das Visier des neuen Ermittlerduos Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer) und Antoine Haller (Eugene Boateng) gerät zunächst der Freund und Arbeitskollege des Opfers, Lasse Jørgensen (Andreas Grötzinger). Eine weitere Spur führt die Kommissarin und den Kommissar zum Flensburger Spirituosenhändler Philipp Schaaf (Max von Pufendorf). Zwischen ihm und dem Toten scheint es ebenfalls eine Verbindung zu geben.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Vierzehn Stufen, Heimatserie

Simon (Ferdinand Seebacher) ist frustriert, denn Jessi (Maxi Warwel) macht aus ihrer Vergangenheit ein Geheimnis. Weder hat sie ihm von ihrem früheren Verhältnis zu Markus (Sebastian Ströbel) erzählt, noch erklärt sie ihm ihre nächtlichen Albträume. Dann verschwindet sie bei einem Einsatz spurlos. Als weder Gert (Martin Leutgeb) noch Simon Jessi erreichen können, machen sie sich gemeinsam mit dem Bergretter-Team auf die Suche nach ihr. Schnell wird klar: Jessi muss entführt worden sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, VOX, Maleficent - Die dunkle Fee, Fantasy

Als sich der junge Prinz Stefan (Sharlto Copley) im Wald verirrt, trifft er auf die gutmütige Waldfee Maleficent (Angelina Jolie). Aus anfänglicher Freundschaft entwickelt sich schon bald Liebe - und genau diese wird Maleficent zum Verhängnis. Kaum ist er erwachsen, will Stefan der neue König des Landes werden. Er überlistet seine einstige Freundin und wird Thronfolger. Als Jahre später Stefans Tochter Aurora (Elle Fanning) geboren wird, rächt sich die gekränkte Maleficent, indem sie Aurora verflucht: Am Tag ihres 16. Geburtstags soll die Prinzessin in einen ewigen Schlaf fallen.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2, Fantasyabenteuer

Lord Voldemort (Ralph Fiennes) und seine Anhänger bereiten sich auf den Endkampf um Hogwarts vor. Derweil versuchen Harry (Daniel Radcliffe) und seine Freunde, die letzten Horkruxe zu vernichten. Diese beinhalten Teile von Voldemorts Seele und machen ihn unsterblich. Doch dafür müssen die Freunde in die Zauberer-Bank eindringen und die Konfrontation mit einem Drachen überstehen. Der finale Kampf gegen Todesser, Dementoren und Riesen wird über die Zukunft der Zauberwelt entscheiden. Wird Harry Potter am Ende über den Fürst der Finsternis triumphieren? Fest steht: Es kann nur einen Überlebenden geben.

20:15 Uhr, 3Sat, Freunde, Drama

Am Tag der Beerdigung seiner Frau will Patrick (Justus von Dohnányi) sich das Leben nehmen. Plötzlich taucht Malte (Ulrich Matthes) bei ihm auf, sein bester Freund aus Jugendzeiten, den er seit über 30 Jahren nicht gesehen hat. Während Malte offenbar nahtlos an die alte Freundschaft anknüpfen will, bleibt Patrick zunächst distanziert. Im Verlauf eines Tages und einer Nacht, die sie im Haus von Patricks Eltern, dem Schauplatz ihrer Jugend, verbringen, kommt heraus, dass Malte keineswegs zufällig wieder aufgetaucht ist.